Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)

У Саржиному яру у Харкові монтують модульне укриття, яке зможе одночасно вмістити 50 відвідувачів. Захисну споруду облаштують за тенісними кортами, а відкрити її планують уже в середині наступного тижня.

Як розповів речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, захисну споруду встановлюють за розпорядженням мера. Це чергове укриття, закуплене департаментом надзвичайних ситуацій міськради (ще два раніше змонтували у П’ятихатках та у Центральному парку). Локацію за тенісними кортами обрали через витягнуту форму яру.

«Це якраз та сама точка, куди можна швидко дістатися в разі потреби», — пояснив Кравченко.

Укриття розраховане на 50 осіб і буде інклюзивним — там передбачені місця для людей на колісних кріслах, а також простір для мам з немовлятами. Усередині будуть вогнегасники та аптечка.

За словами речника «Харківзеленбуду», мінімальна товщина стін споруди становить 40 сантиметрів.

«Як говорили самі підрядники, вони проводили відповідну сертифікацію, перевіряли на полігоні разом з ДСНСниками. Вибухали поруч снаряди, навіть невеликий КАБ скидали чи підривали поруч і споруда витримала. Зовні бетон покришився, але всередині все збереглося», — зазначив він, уточнивши, що від прямого влучання споруда не врятує, проте має захистити від уламків безпілотників та снарядів.

Наразі на об’єкті тривають зварювальні роботи, надалі споруду пофарбують та проведуть електрику. Завершити усі роботи планують за тиждень.

«Перевага розміщення таких укриттів саме в парках та скверах, які підпорядковані нашому підприємству, в тому, що в нас є співробітники, які слідкують за порядком на території. Відповідно, вони будуть так само заходити всередину і перевіряти, щоб все було чисто, охайно та на місці», — додав речник підприємства.