Live
  • Чт 12.11.2026
  • Харків  +5°С
  • USD 45.32
  • EUR 50.48

Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)

Оригінально 15:36   12.11.2026
Олена Нагорна
Підпишіться на нас в Google
Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)

У Саржиному яру у Харкові монтують модульне укриття, яке зможе одночасно вмістити 50 відвідувачів. Захисну споруду облаштують за тенісними кортами, а відкрити її планують уже в середині наступного тижня.

Як розповів речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, захисну споруду встановлюють за розпорядженням мера. Це чергове укриття, закуплене департаментом надзвичайних ситуацій міськради (ще два раніше змонтували у П’ятихатках та у Центральному парку). Локацію за тенісними кортами обрали через витягнуту форму яру.

«Це якраз та сама точка, куди можна швидко дістатися в разі потреби», — пояснив Кравченко.

Укриття розраховане на 50 осіб і буде інклюзивним — там передбачені місця для людей на колісних кріслах, а також простір для мам з немовлятами. Усередині будуть вогнегасники та аптечка.

За словами речника «Харківзеленбуду», мінімальна товщина стін споруди становить 40 сантиметрів.

«Як говорили самі підрядники, вони проводили відповідну сертифікацію, перевіряли на полігоні разом з ДСНСниками. Вибухали поруч снаряди, навіть невеликий КАБ скидали чи підривали поруч і споруда витримала. Зовні бетон покришився, але всередині все збереглося», — зазначив він, уточнивши, що від прямого влучання споруда не врятує, проте має захистити від уламків безпілотників та снарядів.

Наразі на об’єкті тривають зварювальні роботи, надалі споруду пофарбують та проведуть електрику. Завершити усі роботи планують за тиждень.

«Перевага розміщення таких укриттів саме в парках та скверах, які підпорядковані нашому підприємству, в тому, що в нас є співробітники, які слідкують за порядком на території. Відповідно, вони будуть так само заходити всередину і перевіряти, щоб все було чисто, охайно та на місці», — додав речник підприємства.

Читайте також: Чи повернуть свята? У Центральному парку Харкова ставлять укриття на 50 місць

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)
Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)
12.11.2026, 15:36
Сьогодні 12 листопада 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 листопада 2026: яке свято та день в історії
12.11.2026, 06:00
Коли виплатять “Зимову підтримку”, пояснили харків’янам у мерії
Коли виплатять “Зимову підтримку”, пояснили харків’янам у мерії
12.11.2026, 13:10
Що відбувається на місці “прильоту” на Салтівці, де загинули двоє людей (фото)
Що відбувається на місці “прильоту” на Салтівці, де загинули двоє людей (фото)
12.11.2026, 10:32
РФ обстріляла лісництво на Харківщині: була пожежа, пошкоджена спецтехніка
РФ обстріляла лісництво на Харківщині: була пожежа, пошкоджена спецтехніка
12.11.2026, 12:07
Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день
Новини Харкова 12 листопада 2026 року – головне за день
12.11.2026, 14:48

Новини за темою:

12.11.2026
Скільки коштуватиме харчування учнів і студентів Харкова з 1 січня: ціни
12.11.2026
Схили саду Шевченка озеленили: ялівці висадили не лише для краси (фото)
12.11.2026
Сварка у Харкові завершилась ножовим пораненням: чоловіку вручили підозру
12.11.2026
Коли виплатять “Зимову підтримку”, пояснили харків’янам у мерії
12.11.2026
Робота в Харкові та області: опубліковані топ-10 вакансій


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Укриття встановлюють у Саржиному яру у Харкові: від чого захистить (відео)», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 15:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Саржиному яру у Харкові монтують модульне укриття, яке зможе одночасно вмістити 50 відвідувачів. Захисну споруду облаштують за тенісними кортами.".