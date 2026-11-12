Схили саду Шевченка озеленили: ялівці висадили не лише для краси (фото)

У Харкові на схилах саду Шевченка з боку вулиці Клочківської з’явилися нові насадження, повідомили у КП «Центральний парк».

Працівники висадили тут шість ялівців, які в серпні прикрашали майданчик біля Оперного театру.

“Нижче на схилі тут вже ростуть ялини. Поєднавши рослини різної висоти, фахівці створили красиве ярусне озеленення. Таке рішення доповнює краєвид і водночас виконує захисну функцію: коріння хвойних утримуватиме схил від зсуву та ерозії ґрунту”, – зазначили працівники парку.

Нагадаємо, Центральний парк Харкова оголосив три тендери на загальну суму 2,4 мільйона гривень на ремонт атракціонів. Про це стало відомо із системи публічних закупівель ProZorro.