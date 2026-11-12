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Захист на зупинках і біля АЗС: де в Богодухівському районі поставлять укриття

Суспільство 07:30   12.11.2026
Оксана Якушко
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Захист на зупинках і біля АЗС: де в Богодухівському районі поставлять укриття Фото: Харківська міська рада

73 первинних модульних укриття встановлять у Богодухівському районі, повідомив МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.

20 первинних модульних укриттів з’являться у Богодухівській громаді. Їх планують встановити у місцях масового скупчення людей (центри надання адміністративних і соціальних послуг, парки в Богодухові, а також деяких селищах громади, автостанції та на автобусних зупинках, на залізничній станції, АЗС, поблизу торгових центрів.

У Золочівській селищній громаді планують встановити 5 первинних модульних укриттів на заправках, об’єктах торгівлі, у парку, біля об’єктів надання соціальних послуг, дитячих майданчиках, місцях видачі гуманітарної допомоги.

39 модульних укриттів запланували встановити у місцях масового скупчення людей у Валківській міській громаді.

У Коломацькій селищній громаді хочуть поставити 5 модульних укриттів – чотири на автобусних зупинках в селах та одне укриття на залізничному вокзалі села Шелестове.

4 модульні укриття з’являться у Краснокутській селищній громаді: три на АЗС та одне на території торгівельного ринку.

Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2026 в 07:30;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "73 первинних модульних укриття встановлять у Богодухівському районі, повідомив МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.".