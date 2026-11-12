Захист на зупинках і біля АЗС: де в Богодухівському районі поставлять укриття
73 первинних модульних укриття встановлять у Богодухівському районі, повідомив МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.
20 первинних модульних укриттів з’являться у Богодухівській громаді. Їх планують встановити у місцях масового скупчення людей (центри надання адміністративних і соціальних послуг, парки в Богодухові, а також деяких селищах громади, автостанції та на автобусних зупинках, на залізничній станції, АЗС, поблизу торгових центрів.
У Золочівській селищній громаді планують встановити 5 первинних модульних укриттів на заправках, об’єктах торгівлі, у парку, біля об’єктів надання соціальних послуг, дитячих майданчиках, місцях видачі гуманітарної допомоги.
39 модульних укриттів запланували встановити у місцях масового скупчення людей у Валківській міській громаді.
У Коломацькій селищній громаді хочуть поставити 5 модульних укриттів – чотири на автобусних зупинках в селах та одне укриття на залізничному вокзалі села Шелестове.
4 модульні укриття з’являться у Краснокутській селищній громаді: три на АЗС та одне на території торгівельного ринку.
Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття.