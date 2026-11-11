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Чому на Богодухівщині не будують підземні укриття: заява очільника РДА

Суспільство 22:18   11.11.2026
Оксана Якушко
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Чому на Богодухівщині не будують підземні укриття: заява очільника РДА Зображення створене ШІ

Єдина громада Богодухівського району, де запланували побудувати підземні укриття та навіть розробили проєктно-кошторисну документацію — Золочівська.

На сьогодні будівництво підземних укриттів на території Богодухівської громади – не планують, повідомив МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.

Натомість на території громади капітально ремонтують захисні споруди цивільного захисту, серед них:

  1. Капітальний ремонт ПРУ № 76528 КЗ «Богодухівський ліцей №3» Богодухівської міської ради, з підвищенням коефіцієнта захисту, роботи продовжуються.
  2. Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту ПРУ № 76527 (балансоутримувач Відділ обслуговування громадян № 3 (сервісний центр) управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області), з підвищенням коефіцієнта захисту, роботи тривають.
  3. Капітальний ремонт ПРУ № 76518 КЗ «Богодухівський ЗДО (ясла-садок) № 8 «Казка» Богодухівської міської ради, роботи завершені.

Розробили проєкт «Нове будівництво захисних споруд цивільного захисту (сховища) КЗ «Богодухівський ліцей №1» Богодухівської міської ради, але він наразі на стадії коригуванні.

І у Золочівській селищній територіальній громаді будувати підземні укриття запланували в 4-х закладах освіти: Золочівські ліцеї №1, №2, №3 та Феськівський ліцей. Там уже розробили проєктно-кошторисну документацію, але будівельні роботи ще не розпочинали. Чи розпочнуть їх – будуть відштовхуватися від доцільності.

«Але дуже складно з погляду безпеки буде організувати проведення будівельних робіт», – зазначив Шаповал.

У Валківській міській, Коломацькій і Краснокутській селищних громадах будувати нові підземні укриття не планують, тому що можливості бюджету вкрай обмежені.

Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2026 в 22:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдина громада Богодухівського району, де запланували побудувати підземні укриття та навіть розробили проєктно-кошторисну документацію — Золочівська.".