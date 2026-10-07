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У Богодухівській РДА та Вільхуватській СВА – нові очільники: подробиці

Суспільство 12:09   07.10.2026
Вікторія Яковенко
У Богодухівській РДА та Вільхуватській СВА – нові очільники: подробиці Євген Шаповал – на фото зліва, Владислав Марченко – на фото справа

На Харківщині відбулися кадрові зміни в районній та сільській адміністраціях. Напередодні, 6 жовтня, президент України Володимир Зеленський підписав два розпорядження про призначення.

Зокрема, Євген Шаповал став головою Богодухівської районної державної адміністрації.

До цього він очолював Вільхуватську СВА. Тепер її керівником став Владислав Марченко.

«Дякую за довіру. Усвідомлюю відповідальність перед державою та людьми нашої громади. Разом із командою продовжуємо розпочате. Наші головні пріоритети: зберегти спільноту Вільхуватської громади. Насамперед — підтримувати людей у щоденних труднощах: забезпечувати доступ до необхідної допомоги, сприяти оформленню документів та вирішенню соціальних і побутових питань. Окрема увага — дітям. Працюватимемо над тим, щоб вони мали безпечний простір для навчання й розвитку, могли спілкуватися з однолітками та отримувати необхідну підтримку. Важливо зберігати зв’язок із людьми нашої громади, де б вони зараз не перебували, чути їхні потреби й разом знаходити рішення», – написав Марченко після призначення.

Нагадаємо, попереднього голову Богодухівської РДА Анатолія Рисцова було звільнено розпорядженням президента Зеленського 30 липня. Він пропрацював на цій посаді трохи більше чотирьох років (з березня 2022 року). 

Також нагадаємо, влітку на Харківщині зняли кілька голів районних адміністрацій. Так, 4 липня стало відомо про звільнення Андрія Бесєдіна з посади керівника Куп’янської ГВА. Напередодні посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації залишив Олександр Тертишний. 

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Жовтня 2026 в 12:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині відбулися кадрові зміни в районній та сільській адміністраціях.".