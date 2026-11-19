Траси, які єднають Богодухівщину із Сумською областю, Харковом і на півночі Харківщини, вже вкриті антидроновими сітками, розповів МГ «Об’єктив» Євген Шаповал, начальник Богодухівської районної державної адміністрації.

Через територію Богодухівської міської та частково Краснокутської селищної громад проходить автодорога державного значення Р46 Харків – Суми, яку з серпня по жовтень поточного року накрили антидроновими сітками.

Це ділянка від кордону з Солоницівською громадою, м. Богодухів до кордону з Охтирським районом протяжністю – 58 км.

«З Харкова до Богодухова частина дороги закрита: якщо їхати зі сторони Харкова, то за Вільшанами (Вільшани – це Солоницівська громада), десь 3 кілометри і починається антидроновий коридор. І він простягається до Богодухова, у самому Богодухові і є далі в сторону Сумської області. І зроблений якісно, треба віддати належне службам. Це питання відпрацьоване, у тому числі й за допомогою районної адміністрації», – зазначив Євген Шаповал.

У Золочівській громаді антидронова сітка вже встановлена по автошляху Дергачі-Золочів від кордону Дергачівської громади, через Золочів, і по автошляху Золочів-Максимівка до села Фартушне.

Раніше “Об’єктив” повідомляв, як під постійною загрозою FPV проходять обстеження зруйнованого та знищеного житла у багатостраждальній Золочівській громаді. Також стало відомо, чому на Богодухівщині не будують підземні укриття. Крім того, 73 первинні модульні укриття встановлять у Богодухівському районі.