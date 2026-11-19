П’ятьох молодих рудо-сірих кенгуру – двох самців та трьох самок – поселили у павільйоні «Гондвана» у Харківському зоопарку. Тварини повернулися до закладу вперше після початку реконструкції у 2016 році. Поповнити колекцію вдалося завдяки меценатам у межах програми «Друзі зоопарку».

«Реконструкція у нас почалася десять років тому, восени 2016 року. І от з того часу кенгуру у нас не можна було побачити, а тепер знову можна», — говорить завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося.

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До Харкова привезли рудо-сірих кенгуру — двох самців та трьох самок. Цікаво, що цей вид давно освоїв не лише Австралію.

«Це єдиний з десь 60 видів кенгуру, який заселив Європу. Деякі люди тримали їх у себе або тримали їх в зоопарках, і деякі з них втікали, і тепер у Великобританії, у Франції, у Німеччині ці кенгуру просто живуть в дикій природі», — розповідає Кіося.

Меню в новоселів — максимально наближене до природного.

«Вони харчуються в природі переважно травою, листям, також додаючи туди якісь коріння, фрукти, ягоди, коли це потрібно», — каже завідувач відділу.

Побачити кенгуру можна у павільйоні «Гондвана». Тут живуть тварини з Південної Америки, Африки, острова Мадагаскар, а тепер і з Австралії. Сумчастих заселили у вольєр, де раніше хазяйнували капібари.

«Сьогодні вирішили з дітьми після школи завітати до зоопарку. І сьогодні вперше побачити кенгуру. Дуже задоволені. Діти одразу пішли дивитись на них, які вони. Дуже хочеться, щоб вони пострибали», — ділиться враженнями відвідувачка Наталія.

До Харкова кенгуру переїхали з екопарку Ковалівка на Полтавщині. Навіщо перевозити тварин із тилового регіону — Кіося пояснює так: «Я не думаю, що в Україні є абсолютно безпечні місця. Ну й у нас в Харківському зоопарку, з одного боку, ми намагаємося не завозити багато тварин, щоб в разі чого їх можна було сховати або евакуювати. Але з іншого боку, те, що у нас передбачено нашим планом, ми намагаємося все-таки мати».

Поповнили колекцію завдяки меценатам. Ці кенгуру стали першими учасниками програми «Друзі зоопарку».

«Їх не встигли завезти в зоопарк, коли він відчинився після реконструкції у 2021 році. І от нарешті завдяки компанії “WhiteBIT” та Володимиру Носову, в нас в зоопарку знову є кенгуру. Люди можуть запропонувати нам свою допомогу фінансову, а вже які конкретно тварини — це все-таки вирішує сам зоопарк, тому що у нас є певні вольєри, які підходять для якихось конкретних тварин. Є план зоопарку, і важливо розуміти, що в зоопарку має бути такий вид тварин, який є не тільки в нас, для того, щоб в перспективі ми як зоопарк могли обмінювати тварин і так підтримувати життєздатні популяції в зоопарку», — пояснює Кіося.

Біологи сподіваються, що кенгуру дадуть потомство. Адже до реконструкції ці тварини тут успішно розмножувалися.

«У них дуже коротка вагітність, от у цього виду вона триває менше ніж місяць. І у них народжується малесеньке-малесеньке дитинча, яке можна покласти просто на кінчик пальця. Далі це крихітне дитинча забирається в сумку материнську і починає смоктати молоко. Проходить після цього ще тижні, а може і місяць навіть проходить, і більше, і тоді, коли починає тільки дитинча визирати з сумки, вже достатньо великим, от тоді починають його бачити», — зазначає науковець.

Появу наступних тварин у зоопарку поки що не анонсують. Фахівці шукатимуть птахів для великого критого авіарію і поступово — заміну звірям, які доживають свій вік. У перспективі установа планує розширити групу пінгвінів, оскільки трьом самкам потрібна компанія.

«З білими ведмедями ситуація ускладнюється тим, що, окрім того, що їх вольєри дійсно не готові, є проблеми з самими білими ведмедями. Тому що зараз білих ведмедів вже з природи не беруть, а беруть тих, які народжені в інших зоопарках. Народжуються білі ведмеді не так часто. І значна частина популяції білих ведмедів проживає в зоопарках країни, з якої ми ніяких тварин зараз брати не будемо. З іншого місця, може, їх проблематично буде завезти», — розповідає Кіося.

Наразі зоопарк готується до зими. Теплолюбних мешканців уже перевели до опалювальних приміщень, а на випадок перебоїв зі світлом є генератори. Кіося каже, що взимку тварини частіше йдуть на контакт із відвідувачами.

«Коли в зоопарку менше людей, то іноді це навіть цікавіше. Деякі тварини починають цікавитися і підходять. Бо для них це тоді збагачення середовища», — підсумовує науковець.