Харківський зоопарк у майбутньому планує розширити групу пінгвінів, а також шукати птахів для великого критого авіарію, вовків та заміну тваринам поважного віку, серед яких гієна. Поява білого ведмедя не очікується — не лише через неготовність вольєра, а й через складнощі з його пошуком.

Про це у коментарі МГ «Об’єктив» розповів завідувач культурно-просвітницького відділу Харківського зоопарку Євген Кіося. За його словами, зоопарк формує план поповнення колекції так, щоб і не перевантажувати територію, і заселити порожні локації.

«По-перше, треба підтримувати тих тварин, які в нас є. Але жодна тварина вічно не живе. І от у нас є якісь тварини, але ми розуміємо, що вони уже похилого віку, і вони вже не розмножаться. І тоді, відповідно, ми їх вносимо в план», — пояснив Кіося.

Він уточнив, що серед знакових тварин, які досягли поважного віку, — бегемотиха Степанида.

«У багатьох тварин цей поважний вік вже рано настає. Наприклад, у тигрів чи левів. Вони у 10–15 років вже старі, у якихось інших хижаків. Наші вовки, які жили в зоопарку — вже їх з нами немає, тому що вони вже дожили свій вік. Доживає свій вік наша гієна, наприклад. Відповідно, у нас є план — що ж робити далі. Поступово там треба домовлятися з іншими зоопарками… У нас є, наприклад, великий критий пташник, авіарій, і ми знаємо, що там мають жити певні види птахів, але їх поки що немає. Ми їх вносимо в цей план», – розповів представник установи.

Також у планах зоопарку — збільшити групу пінгвінів, поповнивши її птахами того ж виду, оскільки зараз у Харкові мешкають лише три самки, і їм потрібна компанія. А ось про білих ведмедів поки що навіть не замислюються.

«З білими ведмедями ситуація ускладнюється тим, що, окрім того, що їх вольєри дійсно не готові, є проблеми з самими білими ведмедями. Тому що зараз білих ведмедів вже з природи не беруть, а беруть тих, які народжені в інших зоопарках. Народжуються білі ведмеді не так часто. І значна частина популяції білих ведмедів проживає в зоопарках країни, з якої ми ніяких тварин зараз брати не будемо. З іншого місця, може, їх проблематично буде завезти», — пояснив Кіося.

Він також зазначив, що оновлювати колекцію закладу допомагають небайдужі у межах меценатської програми «Друзі зоопарку». “Піонерами” цього проєкту стали кенгуру, проте вибір нових видів завжди лишається за фахівцями зоопарку.

«Люди можуть запропонувати нам свою допомогу фінансову, а вже які конкретно тварини — це все-таки вирішує сам зоопарк, тому що у нас є певні вольєри, які мають якусь площу, якісь параметри, і підходять для якихось конкретних тварин. Є план зоопарку, і важливо розуміти, що в зоопарку має бути такий вид тварин, який є не тільки в нас, для того, щоб в перспективі ми як зоопарк могли обмінюватись тваринами і так підтримувати життєздатні популяції», — підсумував Кіося.