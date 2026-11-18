Жителів Золочівщини вкотре попереджають: ворог продовжує дистанційне мінування. Цього разу небезпечний предмет виявили на дорозі в напрямку села Карасівка.

«Вибухівку сховали в невелику сумочку. Наступного разу це може бути барсетка, косметичка, пакет і тому подібне. Ворог продовжує використовувати небезпечні способи маскування. Навіть якщо людей уже попередили про різні загрози, окупанти грають на людській цікавості. Залишена без нагляду річ може виявитися смертельною пасткою», – зазначає видання «Зоря».

Нагадаємо, новий метод маскування вибухівки виявили в Золочівській громаді. Російські війська там дистанційно мінують територію, видаючи міни за елементи навколишнього середовища та побутові речі. Цього разу вибухівка була захована в одязі, повідомляло місцеве видання «Зоря». Жителів прикордоння закликали не наближатися до будь-яких предметів, походження яких невідоме.