Жителі П’ятихаток нарікають на відсутність будь-якої води вже третю добу. Стала відома причина проблеми.

Як пояснили журналістам у пресслужбі Харківської міськради з посиланням на КП «Харківводоканал», проблема виникла через нестабільне електропостачання та перепади напруги, які впливають на роботу насосного обладнання.

«Через це вода могла надходити до системи, але не забезпечувався необхідний тиск для її подачі безпосередньо до будинків. Наразі фахівці працюють над стабілізацією водопостачання”, – зазначили комунальники.

За попередніми прогнозами КП, відновити нормальну подачу води планують до кінця 18 листопада.

Нагадаємо, заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу 18 листопада повідомив, що з вересня росіяни атакували енергооб’єкти у країні вже понад тисячу разів. В основному, б’ють по високовольтних підстанціях. “Надзвичайно складною” Некрасов назвав ситуацію зі світлом на Харківщині.