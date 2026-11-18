До копів звернулася бабуся 11-річної дівчинки. Вона розповіла, що вони проживають разом, вранці дитина вирушила до школи, але після занять дитина не повернулася.

Співробітники ГУ Нацполіції України в Харківській області одразу вирушили на пошуки дівчинки. Як виявилось, вона пішла до тата.

“На пошуки неповнолітньої негайно орієнтували особовий склад поліції. Під час відпрацювання повідомлення правоохоронці встановили, що дівчинка перебуває у квартирі батька, в іншому районі Харкова. Дитина мала власні ключі від помешкання, тож самостійно потрапила всередину, поки батька не було вдома. Протиправних дій щодо неповнолітньої не вчинялося”, – зазначили копи.