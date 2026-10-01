Поїхав до Харкова: 11-річну дитину загубили у Люботині

Про зникнення 11-річного мешканця Люботина поліцію повідомила його мама. Хлопчика знайшли у Харкові, кажуть в облуправлінні поліції.

Дитина 2015 року народження зникла 1 жовтня. Правоохоронці встановили його місцезнаходження у місті Харкові.

Як з’ясувалося, він без дозволу подався до свого товариша до Харкова, де й залишився у гостях.

“Жодних подій кримінального характеру з дитиною не сталося. Співробітники поліції повернули дитину батькам. З сім’єю проведено профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому” – сказали в поліції.

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Нагадаємо, у Златополі розшукали двох 7-річних школярів, які вирішили погуляти замість уроків. На розшук неповнолітніх був орієнтований весь особовий склад підрозділу поліції.