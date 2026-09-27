Сьогодні 27 вересня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День машинобудівника, День дошкілля (або День вихователя) та День туризму. У цей день 1529 року розпочалася облога Відня військами Османської імперії. У 1885-му розпочав роботу майбутній НТУ “Харківський політехнічний інститут”. У 1908-му на заводі «Ford Piquette Avenue» в Детройті розпочалося виробництво Ford Model T. У 1937-му в США відкрили першу школу Санта-Клаусів. У 1939 році Німеччина захопила Польщу, а в 1940-му уклала Потрійний союз з Італією та Японією. У 1986-му в США сталася “Катастрофа повітряних кульок”. У 2022-му ГУР офіційно заявив про звільнення Куп’янська-Вузлового.

Свята та пам’ятні дати 27 вересня

В останню неділю вересня в Україні відзначають Всеукраїнський день дошкілля або День вихователя, День машинобудівника та День міста Мелітополь. У світі – це Всесвітній День мігрантів і біженців (започаткований Католицькою церквою), Всесвітній день здоров’я сітківки, Міжнародний день глухих та Всесвітній день річок.

27 вересня – Міжнародний день дочок, Всесвітній день туризму та День туризму в Україні.

Також сьогодні: День незалежності республіки Туркменістан, Всесвітній день без м’яса, День чеського пива.

27 вересня в історії

27 вересня 1529 року розпочалася облога Відня військами Османської імперії. Докладніше.

27 вересня 1885 року вважається днем ​​заснування Харківського політехнічного інституту (нині – Національний технічний університет “ХПІ”, а на момент заснування – Технологічний інститут). Докладніше.

27 вересня 1908 року на заводі “Ford Piquette Avenue” в Детройті розпочалося виробництво Ford Model T. Цього дня там зібрали перший автомобіль цієї моделі. Ця розробка Генрі Форда знаменита тим, що стала першою реально масовою автівкою в США.

“Цей автомобіль став кульмінацією прагнення Генрі Форда розробити недорогий, ефективний та надійний транспортний засіб, який би зробив володіння автомобілем доступним для набагато більшої кількості людей. Однак навіть такий запеклий оптиміст, як Генрі Форд, не міг передбачити величезного успіху та далекосяжних змін, які спричинить цей досить простий новий автомобіль”, – відзначають у Музеї Форда.

Ford Model T у 1908 році коштувала 850 доларів, і на той момент її могли дозволити собі далеко не всі американці. Виробникам вдалося поступово знижувати ціну завдяки інженерним рішенням, що спрощували виробництво. Але справжній прорив стався після масштабування виробництва та впровадження рухомої складальної лінії.

“Форд невдовзі зрозумів, що може продати стільки Model T, скільки зможе виготовити, але він хотів мати змогу виробляти стільки автомобілів, скільки зможе продати. Попит на Model T швидко перевищив потужності заводу на Пікетт-авеню в Детройті, який був побудований у 1904 році. Форд побудував величезний новий завод у Хайленд-Парку, трохи північніше кордону з Детройтом, і переїхав туди у 1910 році. У Хайленд-Парку інженери Ford Motor Company невпинно прагнули до подвійної мети: збільшення виробництва та зниження витрат. До кінця 1913 року це прагнення призвело до створення рухомої складальної лінії – розробки, яка була такою ж важливою, як і сама Model T. До жовтня 1922 року нову Model T можна було придбати менш ніж за 300 доларів, і Ford мав 50% американського ринку”, – відзначають у Музеї Форда.

27 вересня 1937 року в США відкрили першу школу для Санта-Клаусів. Її заснував у містечку Альбіон місцевий фермер Чарльз Говард. Докладніше.

27 вересня 1939 року німці захопили Варшаву. Докладніше.

27 вересня 1940 року укладено Троїстий (або Берлінський) пакт між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією. Докладніше.

27 вересня 1986 року відбулася так звана “Катастрофа повітряних кульок” у Клівленді (США). Докладніше.

27 вересня 2001 року уряд Норвегії заснував Абелівську премію – міжнародну премію для математиків, яка за розміром близька до Нобелівської. Докладніше.

27 вересня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило звільнення Куп’янська-Вузлового в Харківській області. Відомство опублікувало відео, як один із командирів “Kraken” Сергій Величко (Чилі) підіймає Державний Прапор України в населеному пункті.

Церковне свято 27 вересня

27 вересня вшановують пам’ять мученика Калістрата та воїнів його: Гімнасія й інших. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде м’якою та безсніжною.

Якщо листя з дерев уже опало, то осінь буде теплою, а зима – сніжною.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Не можна давати та брати гроші в борг.