Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії

27 вересня в Україні та світі – День туризму. Цього дня рік тому ГУР офіційно заявило про звільнення Куп’янська-Вузлового. У 1885 році розпочав роботу майбутній НТУ “Харківський політехнічний інститут”. 1937 року в США відкрили першу школу Санта-Клаусів. 1939-го Німеччина захопила Польщу, а 1940-го уклала Троїстий союз з Італією та Японією. 2001-го уряд Норвегії заснував Абелівську премію.

Свята та пам’ятні дати 27 вересня

27 вересня – Всесвітній день туризму та День туризму в Україні.

Також у світі відзначають: День “Обійми вегетаріанця”, Європейський день боротьби з мієломою, Всесвітній день шкільного молока (остання середа вересня кожного року), Всесвітній день без м’яса, День чеського пива.

27 вересня в історії

27 вересня 1885 року вважається днем ​​заснування Харківського політехнічного інституту (нині – Національний технічний університет “ХПІ”, а на момент заснування – Технологічний інститут).

Питання створення такого університету в Харкові розглядали, починаючи з 1870 року. 1871-го на зборах Харківського міського товариства вже предметно обговорили питання будівництва та вирішили пожертвувати 50 тисяч рублів на придбання землі та створення інституту. Спостерігати за веденням будівництва мав Харківський будівельний комітет. Першим навчальним роком у новому виші став 1885-й. Торішнього серпня провели перший набір студентів. Спочатку вчитися взяли 125 осіб: 85 – на механічне відділення та 40 – на хімічне. Вища освіта не була безплатною: слухачі платили по 50 рублів на рік. Річницю вишу відзначають, відштовхуючись від дати його відкриття – 27 (або за старим стилем 14) вересня.

27 вересня 1937 року в США відкрили першу школу для Санта-Клаусів. Її заснував у містечку Альбіон місцевий фермер Чарльз Говард.

Він був невдоволений тим, що місцеві Санти не відповідали “духу Різдва”: часто ходили в потертих костюмах і з дешевими бородами, навіть не могли відповісти на прості питання дітей про оленів. Він вирішив, що сам навчатиме Сант, щоб ті стали більш “професійними”. За інформацією Громадської організації “Школа Санта-Клауса Чарльза Говарда”, для початку на навчання до нього записалися лише три особи: його друг, сусід і (несподівано) зварювальник з Нью-Джерсі. Однак така сумнівна популярність ідеї не розчарувала Чарльза. Поступово він перетворив своє подвір’я на Різдвяний парк – з поїздом та кількома оленями. Сюди почали з’їжджатися діти, які долали багато кілометрів, щоб побувати у гостях у “справжнього Санти”. Чарльз був головним Санта-Клаусом на параді до Дня подяки “Macy’s” і, мабуть, найвідомішим Сантою в США з 1948 до 1965 року. А засновану ним школу в 1960-х передав наступнику – також відомому Санті Нейту Доану. Він перевів навчальний процес різдвяних чарівників до свого рідного Бей-Сіті в Мічигані. Зараз школою керує подружжя Тома та Холлі Валент, щороку в ній навчається близько 300 майбутніх Сант.

27 вересня 1939 року німці, які увірвалися на територію Польщі лише 1 вересня, вже захопили Варшаву. Уже наступного дня нацистська Німеччина та СРСР, що вдерся на територію Польщі 17 вересня, уклали “Договір про дружбу та кордон”. Країни-агресорки розділили Польщу навпіл і встановили спільний сухопутний кордон, якого між ними досі не було. Саме через нього 1941-го нацисти нападуть на колишніх радянських союзників.

27 вересня 1940 року укладено Троїстий (або Берлінський) пакт між нацистською Німеччиною, фашистською Італією та Японською імперією. Він оформив військовий союз, який об’єднав агресорів Другої світової війни – “Країни Осі”.

Договір із союзниками нацисти уклали на 10 років. У ньому прямо була прописана як політична й економічна, так і військова взаємна підтримка. Хоча при цьому зберігався неправдоподібний на тлі подій 1939-1940 років пасаж, що учасники договору “виконані бажання продемонструвати свою непохитну волю до миру в усьому світі”.

Окрім формального прояву “миролюбства”, вся суть договору була цілком відвертою заявою про наміри підкорити якщо не весь світ, то принаймні весь континент. Сторони назвали цей процес “встановленням нового порядку”. У перших двох пунктах пакту “Країни Осі” визначилися, що: 1) Німеччина та Італія встановлюватимуть новий порядок у Європі (а Японія “визнає та поважає” їхнє “керівне становище” в цьому процесі); 2) Японія встановлюватиме новий порядок у Великій Східній Азії (Німеччина та Італія, відповідно, “визнають та поважають”). Окремий пункт пакту (5-й) був присвячений СРСР. Він визначав, що статті договору не зачіпають політичного курсу, який існує між кожним з учасників пакту та СРСР. Німеччина на той момент старанно зображала союзницькі стосунки з радянським керівництвом, навіть запросивши його взяти участь у розподілі “англійської спадщини” – тобто колоній в Ірані та Індії (що, звісно, було засобом відвернути увагу та сили “союзника” якнайдалі від майбутньої лінії фронту із ним у Європі). Перемовини з СРСР щодо приєднання до “Країн Осі” зазнали фіаско, адже вимоги радянського керівництва явно не збігалися з інтересами інших учасників Троїстого пакту.

27 вересня 2001 року уряд Норвегії заснував Абелівську премію – міжнародну премію для математиків, яка за розміром близька до Нобелівської. Названо премію на честь відомого норвезького математика Нільса Хенріка Абеля. А сама ідея її заснування виникла набагато раніше, ніж втілилася в життя. Ще 1899 року запровадити Абелівську премію (до 100-річчя Абеля) пропонував також відомий норвезький математик Софус Лі. Він дізнався, що Альфред Нобель у своєму заповіті з приводу заснування премій для вчених “обійшов” математиків. Тож Лі хотів виправити цю несправедливість. Він навіть провів досить успішні переговори зі шведським королем, і той погодився фінансувати премію, розроблявся статут. Однак після смерті Лі та роз’єднання Сполученого королівства Швеції та Норвегії (1905-го) цю ідею надовго закинули. До неї повернулися лише 2001 року – і одразу реалізували. Вперше Абелівську премію присудили 2003-го. Вручає її традиційно король Норвегії.

27 вересня 2022 року Головне управління розвідки Міноборони України офіційно підтвердило звільнення Куп’янська-Вузлового в Харківській області. Хоча повідомлення про те, що населений пункт деокуповано, з’явилися раніше. Відомство опублікувало відео, як один із командирів “Kraken” Сергій Величко (Чилі) підіймає Державний Прапор України в населеному пункті.

Церковне свято 27 вересня

27 вересня за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам’ять мученика Калiстрата та воїнів його: Гімнасiя й iнших.

Дід святого Калістрата Неоскор служив у Палестині під керівництвом прокуратора Юдеї Понтія Пілата. Він був свідком страждань Христа, його смерті та Воскресіння. Неоскор став християнином і передав цю віру нащадкам. Калістрат став воїном. Якось його побратим почув уночі, як Калістрат молиться та говорить ім’я Ісуса Христа, й доніс на нього воєначальнику. Воєначальник змушував свого підлеглого принести жертву ідолам, той відмовлявся. Тоді його піддали тривалим тортурам. Зрештою Калістрата зашили в шкіряний мішок і кинули в море. Але мішок розірвався об гостре каміння, а дельфіни допомогли святому вибратися на берег неушкодженим. Побачивши таке диво, 49 воїнів увірували в Христа. Воєначальник кинув і Калістрата, і воїнів у темницю. А після тортур їм зв’язали руки й ноги та кинули у ставок. Але мотузки розірвалися, й усі залишилися живими. Тут відбулися ще одне диво: над головами мучеників з’явився світлий вінець, і всі почули голос: “Мужися, Калістрате, зі стадом твоїм, і йди заспокоїтися у вічних селищах”. Одночасно земля здригнулася, а язичницький ідол неподалік розбився. Після цього ще 135 воїнів увірували в Христа. Тож воєначальник злякався збурити все військо. Він не став судити таку кількість воїнів. А Калістрата з його 49 воїнами знову кинув до в’язниці. Вночі їх порубали мечами. Згодом 135 воїнів поховали останки.

Народні прикмети

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде м’якою та безсніжною.

Якщо листя з дерев уже опало, то осінь буде теплою, а зима – сніжною.

Що не можна робити 27 вересня

Не можна виходити з дому після заходу сонця.

Не можна давати та брати гроші в борг.