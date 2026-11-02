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На Харківщині син бував у матері попри заборону: підозрюють домашнє насильство

Події 17:32   02.11.2026
Тетяна Литвіна
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На Харківщині син бував у матері попри заборону: підозрюють домашнє насильство

Психічне здоров’я 75-річної жінки погіршилось через систематичне домашнє насильство щодо неї з боку її 46-річного сина, кажуть в Харківському облуправлінні поліції.

За даними слідства, майже рік чоловік неодноразово приходив до будинку матері та влаштовував сварки. Він нецензурно лаяв її, принижував її честь, гідність та погрожував фізичною розправою.

Правоохоронці кілька разів притягали до адміністративної відповідальності за домашнє насильство. Навіть винесли заборону контактувати із постраждалою. Але він не виконав ці приписи.

“В результаті систематичного психологічного насильства жінка зазнавала психологічних страждань, емоційної невпевненості, що негативно вплинуло на її психічне здоров’я та якість життя”, – кажуть у поліції.

Наразі чоловікові повідомили про підозру у домашньому насильстві (ст. 126-1) КК України.

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Нагадаємо, у Харкові мати систематично ображала та погрожувала синові з інвалідністю. Адміністративні заходи не подіяли, тож копи відкрили кримінальне провадження.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 17:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Психічне здоров’я 75-річної жінки погіршилось через систематичне домашнє насильство щодо неї з боку її 46-річного сина, кажуть в облуправлінні поліції.".