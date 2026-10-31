Чоловік побив свою співмешканку у Харкові: що він отримав за це

У Харкові 59-річний чоловік вчинив домашнє насильство щодо його 52-річної співмешканки, повідомляє Нацполіція.

Працівники сектору протидії домашньому насильству, які приїхали на місце події, встановили, що під час сварки кривдник ображав співмешканку, принижував її, погрожував фізичною розправою і навіть гамселив жінку.

Поліціянти склали щодо кривдника адміністративний протокол через вчинення насильства в сім’ї.

Також, аби убезпечити постраждалу жінку та не допустити повторні випадки насильства, чоловікові винесли терміновий заборонний припис.