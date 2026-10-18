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Пенсіонеру у Харкові поліція заборонила наближатися до дружини

Події 20:50   18.10.2026
Олена Нагорна
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Пенсіонеру у Харкові поліція заборонила наближатися до дружини

У Харкові поліцейські винесли терміновий заборонний припис 74-річному чоловіку, який вчиняв домашнє насильство щодо своєї 75-річної дружини.

На місце виїжджали співробітники сектору протидії домашньому насильству, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Постраждала пенсіонерка розповіла, що чоловік принижує її, ображає, хапає за руки та штовхає.

Правоохоронці склали стосовно чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Крім того, винесли припис, який забороняє йому будь-яким способом контактувати з постраждалою, та попередили про відповідальність у разі його порушення.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, у Харкові поліцейські втрутилися у сімейний конфлікт. 20-річна дівчина повідомила, що 26-річний чоловік її ображає, агресивно поводиться і погрожує фізичним насильством.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2026 в 20:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові поліцейські винесли терміновий заборонний припис 74-річному чоловіку, який вчиняв домашнє насильство щодо своєї 75-річної дружини.".