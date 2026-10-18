Затримання диверсанта РФ на Салтівці: у «Хартії» розкрили деталі спецоперації

Бійці 13-ї бригади НГУ «Хартія» розповіли, як затримали у Харкові російського диверсанта Леоніда Рижикова, який, за версією слідства, 13 жовтня у Харківському районі розстріляв п’ятьох українських військових та цивільного рибалку.

Подробиці спецоперації розкрили командири взводів бригади з позивними “Сова” та “Хохол”.

Як розповів командир взводу «Сова», про пересування підозрюваного від села Бобрівка в напрямку Салтівки повідомив ротний. За описом чоловік повністю підходив під орієнтування. Військові перекрили вулицю на підході до Салтівки, розуміючи, що в житловому масиві серед багатоповерхівок та великої кількості цивільних зловмисник може легко заховатися.

«Далі ми почали бігти до супермаркету «Клас». Після чого ми дійшли до садочка. Нас було шість людей вже. Повернувши голову ліворуч, я побачив, що якийсь схожий за описом чоловік в спортивному костюмі дивиться в наш бік. Я зупинився, почав на нього дивитися, і він почав біти. Я зрозумів, що це той, кого ми шукаємо. Сказав хлопцям трьом бігти вліво, а ми втрьох побігли вправо, щоб взяти його в коло. Щоб він не зміг нікуди більше дітися», — пригадав командир взводу з позивним «Хохол».

За його словами, затримували диверсанта троє бійців. Рижиков впав, після чого нацгвардійці взяли його на приціл та оточили.

«Коли ми почали питати, звідки він, він сказав, що він з Пітера. Він сидів в тюрмі. 7,5 років йому, здається, дали. Потрапив він на війну зразу із зони. Він йшов чітко в Харків, тому що в нього в телефоні була програма їхня», — розповів «Хохол».

Командир взводу «Сова» додав, що затриманий мав конкретне завдання від командування РФ: «Як він сказав, від Росії йти в напрямок шиномонтажа чи СТО, щось таке».

Нацгвардійці зізнаються, що затримати зловмисника живим було психологічно складно через усвідомлення скоєних ним злочинів.

«Не хотілося з ним розмовляти, не хотілося навіть його затримувати. Хотілося зробити з ним те, що він зробив з нашими хлопцями, з мирною людиною, яка просто сиділа на ставку, це був чоловік похилого віку, просто сидів собі, відпочивав. Хотілося з ним зробити те ж саме. Але було зрозуміло, що він може надати більше інформації і бути корисним живим», — наголосив «Хохол».

«Наші військовослужбовці, наші підлеглі були поряд, і треба було показувати дисципліну, щоб брали приклад зі своїх командирів», — зазначив «Сова».

Як інформувала МГ «Об’єктив», 14 жовтня у Харкові затримали 36-річного росіянина Леоніда Рижикова із позивним «Юла». Обласна прокуратура повідомила, що він йшов у місто з фронту протягом майже десяти днів і дорогою вбив цивільного та п’ятьох українських військових. Відомство опублікувало відео допиту підозрюваного, на якому той зізнається у скоєному.

Уродженець Санкт-Петербурга — колишній ув’язнений, засуджений за умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров’ю. Він відсидів 7,5 років та підписав контракт. Службу проходив у 6-й загальновійськовій армії РФ.

За версією СБУ, на початку жовтня Рижиков перебував на позиціях російських військ поблизу села Стариця Чугуївського району. Орієнтовно 5-6 жовтня після обстрілу ЗСУ він із фронту пішки з автоматом АК-47 попрямував у бік Харкова. Дорогою обікрав закинутий приватний будинок і там узяв цивільний одяг. 13 жовтня окупант застрелив 60-річного рибалку у селі Михайлівка Харківського району. На допиті пояснив: побоявся, що місцевий його здасть. Того ж дня росіянин дістався до села Момотове. Там у приватному будинку розстріляв з автомата п’ятьох військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ. На той час вони не брали участі у бойових діях, не мали при собі зброї та були одягнені в цивільний одяг. Далі Рижиков позбувся автомата та прийшов до Харкова, де його й затримали. Який в окупанта був план і навіщо він прямував до міста, з’ясовує слідство.

Після затримання Рижикову повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ — воєнні злочини, які спричинили загибель людей. 16 жовтня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів без права внесення застави.