Вбивство військових та рибалки під Харковом: підозрюваного відправили до СІЗО

Російському військовому, підозрюваному у вбивстві п’яти українських військових та цивільного рибалки в Харківській області, суд обрав запобіжний захід. Його відправили під варту без права внесення застави.

Суд погодився з клопотанням сторони звинувачення, повідомили у обласній прокуратурі.

Нагадаємо, підозрюваний Леонід Рижиков із позивним «Юла» — уродженець Санкт-Петербурга, який проходив військову службу в 1009 році мотострілецького полку 68 мотострілецької дивізії 6 загальновійськової армії з Росії.

У СБУ розповіли, що 5-6 жовтня перебуваючи на позиціях у районі с. Стариця Чугуївського району Рижиков потрапив під обстріл з боку ЗСУ. Озброєний автоматом АК-74, він втік звідти і почав пішки рухатися у бік Харкова, ховаючись у посадках. 13 жовтня у с. Михайлівка Харківського району Рижиков застрелив з автомата 60-річного мирного місцевого жителя, який рибалив на ставку.

Того ж дня підозрюваний дістався села Момотове Харківського району та увійшов до приватного будинку, де перебували п’ятеро військовослужбовців 72-ї бригади ЗСУ – деякі з них спали. Російський військовий відкрив вогонь з автомата та послідовно розстріляв усіх п’ятьох чоловіків. Наступного дня його затримали в одному з районів Харкова.