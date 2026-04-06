У Харкові напали на військовослужбовців ТЦК: один із чоловіків у лікарні
Харківський обласний ТЦК та СП повідомив, що сьогодні, 6 квітня, під час проведення заходів із оповіщення військовозобов’язаних, чоловік напав на їхніх працівників.
Інцидент стався у Харкові.
«У результаті нападу один з військовослужбовців отримав поранення ножем в живіт та був доставлений до лікарні, йому надається необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.
В ОТЦК кажуть: нападник втік, зараз він знаходиться у розшуку. І переконані: «місце перебування нападника буде оперативно встановлено компетентними органами, а винний – притягнутий до відповідальності».
Нагадаємо, минулого тижня Харківський обласний ТЦК та СП інформував, що останнім часом збільшилась кількість нападів на їхніх співробітників під час виконання службових обов’язків. Один з інцидентів стався 1 квітня. Тоді військовослужбовця ТЦК збило авто.
Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2026 в 16:13;