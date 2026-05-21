День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)

Сьогодні, 21 травня, відзначається День вишиванки. З нагоди свята, на роботу харків’яни прийшли у національному одязі.

Зокрема, кореспондент МГ «Об’єктив» зустрів у центрі міста працівників облуправління «Держпродспоживслужби». Усі – у вишиванках.

«Сьогодні ми долучаємося до українського Дня вишиванки та святкуємо його разом з нашими колегами та харків’янами у нашому місті Харків», – розповіли у відомстві.

До флешмобу долучились і медики. Фото працівників у вишиванках опублікували у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Цьогоріч ми долучилися до святкового флешмобу: наші колеги надсилали світлини у вишиванках, ділилися теплими сімейними історіями, цікавими фактами про родинні сорочки та створювали атмосферу справжнього українського єднання», – йдеться у повідомленні.

З Днем вишиванки привітав харків’ян і колектив зоопарку.

«Це свято знову нагадує нам про силу українських традицій, нашу єдність та незламність. Сьогодні працівники зоопарку одягли вишиванки як символ любові до рідної землі, поваги до культури та віри у майбутнє України», – пишуть у пресслужбі зоопарку.

Одягнулись у вишиванки й працівники АТ «Харківобленерго».

«Для нас це не просто свято, а чергова нагода проявити себе, показати, що кожен з нас є невід’ємною часткою українського народу, підтримати один одного під час війни», – зазначили енергетики.

З нагоди свята національне вбрання одягли й заступники мера Харкова, повідомили у пресслужбі міськради.