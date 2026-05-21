Live

День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)

Суспільство 13:27   21.05.2026
Вікторія Яковенко
День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)

Сьогодні, 21 травня, відзначається День вишиванки. З нагоди свята, на роботу харків’яни прийшли у національному одязі.

Зокрема, кореспондент МГ «Об’єктив» зустрів у центрі міста працівників облуправління «Держпродспоживслужби». Усі – у вишиванках.

День вышиванки в Харькове

День вышиванки в Харькове

«Сьогодні ми долучаємося до українського Дня вишиванки та святкуємо його разом з нашими колегами та харків’янами у нашому місті Харків», – розповіли у відомстві.

 

До флешмобу долучились і медики. Фото працівників у вишиванках опублікували у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

«Цьогоріч ми долучилися до святкового флешмобу: наші колеги надсилали світлини у вишиванках, ділилися теплими сімейними історіями, цікавими фактами про родинні сорочки та створювали атмосферу справжнього українського єднання», – йдеться у повідомленні.

День вышиванки в Харькове
Фото: Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

З Днем вишиванки привітав харків’ян і колектив зоопарку.

«Це свято знову нагадує нам про силу українських традицій, нашу єдність та незламність. Сьогодні працівники зоопарку одягли вишиванки як символ любові до рідної землі, поваги до культури та віри у майбутнє України», – пишуть у пресслужбі зоопарку.

День вышиванки в Харькове
Фото: “Харківський зоопарк”
День вышиванки в Харькове
Фото: “Харківський зоопарк”
День вышиванки в Харькове
Фото: “Харківський зоопарк”

Одягнулись у вишиванки й працівники АТ «Харківобленерго».

«Для нас це не просто свято, а чергова нагода проявити себе, показати, що кожен з нас є невід’ємною часткою українського народу, підтримати один одного під час війни», – зазначили енергетики.

День вышиванки в Харькове
Фото: АТ “Харківобленерго”
День вышиванки в Харькове
Фото: АТ “Харківобленерго”

З нагоди свята національне вбрання одягли й заступники мера Харкова, повідомили у пресслужбі міськради.

День вышиванки в Харькове
Фото: Харківська міськрада
День вышиванки в Харькове
Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Терехов – у відрядженні: про що говорить у Баку (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Працювали на місці атаки на вантажівку»: подробиці удару по копах на окружній
«Працювали на місці атаки на вантажівку»: подробиці удару по копах на окружній
21.05.2026, 14:20
День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)
День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)
21.05.2026, 13:27
Терехов – у відрядженні: про що говорить у Баку (відео)
Терехов – у відрядженні: про що говорить у Баку (відео)
21.05.2026, 13:06
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
РФ знову вдарила по харківській кільцевій: згоріло авто копів, схема об’їзду
21.05.2026, 12:07
Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
Бізнес на ухилянтах: депутату Харківської міськради вручили підозру
21.05.2026, 12:30
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
Не їхати у два райони Харкова окружною закликав Гололобов (фото)
21.05.2026, 10:43

Новини за темою:

16.05.2025
Новонароджені харків’яни отримали вишиванки (фото, відео)
15.05.2025
Нові святкові інсталяції з’явились у Харкові (фото)
15.05.2025
“Одяг вільних і гордих”: як харківські служби святкують День вишиванки 📷
15.05.2025
День вишиванки: в Харкові відкрилася фотовиставка в метро (фото)
15.05.2025
Харків у вишиванках – Терехов опублікував фото незламних


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «День вишиванки: харківські служби долучились до флешмобу (фото/відео)», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 13:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 21 травня, відзначається День вишиванки. З нагоди свята, на роботу харків’яни прийшли у національному одязі.".