БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий

Вранці 21 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БпЛА в Харківському районі.

За інформацією начальника ХОВА, окупанти атакували вантажне авто в Харківському районі. Вже відомо про одного загиблого.

“Підрозділи ДСНС ліквідують загоряння вантажівки”, – додав Синєгубов.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини. Протягом минулої доби росіяни атакували 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка, зазначив Синєгубов.