БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий
Вранці 21 травня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про атаку БпЛА в Харківському районі.
За інформацією начальника ХОВА, окупанти атакували вантажне авто в Харківському районі. Вже відомо про одного загиблого.
“Підрозділи ДСНС ліквідують загоряння вантажівки”, – додав Синєгубов.
Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що вісім людей постраждали через російські обстріли Харківщини. Протягом минулої доби росіяни атакували 15 населених пунктів Харківської області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. У с. Гонтарівка Старосалтівської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Гусинка Кіндрашівської громади постраждали чоловіки 41 і 40 років та 44-річна жінка; у м. Чугуїв зазнали гострої реакції на стрес 25-річна жінка і 40-річний чоловік; у сел. Золочів постраждали 43-річний чоловік і 41-річна жінка, зазначив Синєгубов.
Читайте також: У прокуратурі показали наслідки ударів дронів по Харківщині (фото)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «БпЛА атакував авто на Харківщині – є загиблий», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 09:33;