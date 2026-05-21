Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч

07:10   21.05.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Причини нічних тривог на Харківщині

Тривога цієї ночі лунала двічі. Першу оголосили о 02:28 – моніторингові ТГ-канали про БпЛА, що рухаються на регіон. Незабаром зафіксували швидкісну ціль у сторону Харкова. Ця тривога тривала до 02:48.

Приблизно за годину о 03:30 з’явилася нова загроза – на півночі помітили активність ворожої авіації. На Дніпровщину полетіли КАБи, написали у Повітряних силах ЗСУ, а на Дніпро та Суми – БпЛА. О 04:13 дали відбій. Інформації про вибухи та “прильоти” не було. Станом на 07:10 у Харкові та області “тихо”. Даних про нові пуски російських снарядів немає.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
