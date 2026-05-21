Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
Причини нічних тривог на Харківщині
Тривога цієї ночі лунала двічі. Першу оголосили о 02:28 – моніторингові ТГ-канали про БпЛА, що рухаються на регіон. Незабаром зафіксували швидкісну ціль у сторону Харкова. Ця тривога тривала до 02:48.
Приблизно за годину о 03:30 з’явилася нова загроза – на півночі помітили активність ворожої авіації. На Дніпровщину полетіли КАБи, написали у Повітряних силах ЗСУ, а на Дніпро та Суми – БпЛА. О 04:13 дали відбій. Інформації про вибухи та “прильоти” не було. Станом на 07:10 у Харкові та області “тихо”. Даних про нові пуски російських снарядів немає.
Читайте також: Сьогодні 21 травня 2026: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, Харків, хроника;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне 21 травня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2026 в 07:10;