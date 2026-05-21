Сьогодні 21 травня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День вишиванки. 21 травня 2025 року в Мадриді застрелили Андрія Портнова. У 2006-му відбувся референдум про незалежність Чорногорії від Сербії. У 2005-му в Києві пройшов фінал Євробачення. У 1944-му жителі Ісландії підтримали відділення від Данії. У 1904-му в Парижі заснували ФІФА. У 1864-му росіяни розпочали депортацію та геноцид черкеського народу. У 1831-му в Харкові вийшов перший в Україні альманах. У 1792-му в цей день на береги Японії обрушилося мегацунамі.

Свята та пам’ятні дати 21 травня

Третій четвер травня в Україні – це День вишиванки. У світі – Всесвітній день обізнаності про доступність.

21 травня в Україні – День міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття.

У світі – Всесвітній день культурної різноманітності для діалогу та розвитку.

Також сьогодні: Міжнародний день космосу, Міжнародний день чаю, День латки, День музи та натхнення, Всесвітній день медитації, Міжнародний день Шардоне.

21 травня в історії

21 травня 1792 року стався обвал лавового купола вулкана Ундзен на японському острові Кюсю, що викликало мегацунамі. Докладніше.

21 травня 1831 року в Харкові опублікували перший в Україні альманах – “Український альманах”. Докладніше.

21 травня 1864 року завершилася російсько-кавказька війна та почався геноцид черкеського народу. Докладніше.

21 травня 1904 року в Парижі заснували Міжнародну федерацію футбольних асоціацій (ФІФА). Докладніше.

21 травня 1944 року жителі Ісландії абсолютною більшістю голосів підтримали відокремлення держави від Данії. Докладніше.

21 травня 2005 року в Києві пройшов фінал 50-го Євробачення. Докладніше.

21 травня 2006 року відбувся референдум щодо незалежності Чорногорії від Сербії. Більшість населення (55,5%) проголосували за відділення, і цим завершили процес розпаду Югославії, що почався ще в 1991-му. Докладніше.

21 травня 2025 року в іспанському Мадриді застрелили 51-річного Андрія Портнова, колишнього близького соратника Віктора Януковича, заступника голови адміністрації цього президента-втікача. Портнов був юристом, родом із Луганська. Переїхав до Києва у другій половині 1990-х. Спочатку робив кар’єру в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а на початку 2000-х заснував власну юридичну фірму. У політику прийшов не з “регіоналами”, а з Юлією Тимошенко. Він керував юридичним департаментом виборчого штабу її партії “Батьківщина”, а згодом двічі обирався народним депутатом саме від цієї політичної сили. У 2008-му навіть став заступником голови фракції БЮТ у Верховній Раді.

Портнов відомий як один із розробників проєкту так званої “ширки” – широкої коаліції між БЮТ та Партією регіонів за часів президентства Віктора Ющенка. Також цей юрист супроводжував підписання горезвісних газових контрактів, які Тимошенко уклала з Путіним у 2009 році.

“Розлучення” Портнова з Тимошенко відбулося після того, як Віктор Янукович виграв у неї президентські вибори у 2010 році. Юрист зробив ставку на переможця та обійняв посаду заступника глави адміністрації президента. У команді Януковича був “старшим над судами” – з 2011 року перейшов на посаду радника президента та очолив головне управління із судоустрою АП. Водночас приєднався до розробки Кримінального процесуального кодексу України, який Рада затвердила у 2012 році.

Портнова вважають одним із розробників “диктаторських законів” 16 січня. Також “юрист Януковича” – серед тих, кого Генпрокуратура України оголошувала у розшук як причетних до масових вбивств учасників Революції гідності, що відбулися в Києві з 18 по 22 лютого 2014 року. Одразу після подій Революції та втечі Януковича Портнов виїхав з України – спочатку до РФ. Однак він не пішов тим шляхом, який обрали для себе колишні перші особи держави – Янукович, Азаров та їхнє найближче оточення. Вони й досі переховуються у РФ і підтримують агресію проти України. Портнов же з часом перебазувався до Європи – спочатку до Відня, де нібито займався адвокатською діяльністю. В Україні в цей час проти нього порушили кримінальну справу за статтею “державна зрада” (це було у 2018 році – за часів президентства Порошенка). Після обрання президентом Володимира Зеленського влітку 2019-го Портнов вирішив, що може безпечно повернутися в Україну. Що й зробив. Кримінальне провадження проти нього щодо держзради СБУ припинила у серпні 2019-го “у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального злочину”. ЗМІ та антикорупційні громадські організації неодноразово повідомляли, що Портнов взаємодіє з українською владою та допомагає “розв’язувати питання з судами”.

З 2021 року майстерний “рішала” потрапив під санкції США з формулюванням про те, що з 2019 року “культивував широкі зв’язки із судовим та правоохоронним апаратом України за допомогою хабарництва”. Його підозрювали у спробі встановити контроль за системою правосуддя в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Портнов втік з України вдруге – він виїхав 3 червня 2022 року. З того часу жив за кордоном, у тому числі в Іспанії. На батьківщині проти нього порушували кримінальні справи, Портнов судився та неодноразово вигравав. Однак, вочевидь, догрався.

Портнова застрелили близько 9:15 ранку (10:15 за Києвом) біля Американської школи у престижному районі Мадрида Посуело. Він жив неподалік і привіз до школи дітей. Підозрюваного у вбивстві затримали майже через рік – у лютому 2026-го. Розслідування вела поліція Іспанії, особу затриманого поліціянти не розкрили. Проте розслідувач “Української правди” Михайло Ткач згодом повідомив: ймовірний кілер – громадянин України Олександр Азізов. Співучасником міг бути його брат, який зараз переховується на території РФ. Слідство також розшукує можливого третього співучасника, який забезпечив кілерам відхід. Підозрювані – родом із Донбасу, вони мали проблеми із законом раніше (за різними статтями, серед яких контрабанда та розповсюдження наркотиків). Питання екстрадиції затриманого ще розглядають у Німеччині. Основні версії причин вбивства, які, за даними ЗМІ, розглядає слідство: політична (через втручання у політичне життя в Україні), бізнесова чи “російський слід”.

Церковне свято

21 травня – Вознесіння Господнє. Докладніше.

Вшановують пам’ять рівноапостольного царя Костянтина та його матері цариці Олени. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вранці небо червоне – чекай дощу.

Якщо погода ясна – грибів не буде, якщо пішов дощ – до врожаю грибів.

Що не можна робити 21 травня

Не можна тяжко фізично працювати.

Не можна скупитися – якщо вас щось попросили позичити, потрібно виконати прохання.

Не можна лаятись, кричати, згадувати старі образи та загалом з’ясовувати стосунки з близькими людьми.