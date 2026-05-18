Сьогодні 18 травня 2026: який день в історії

18 травня в Україні – День боротьби за права кримськотатарського народу, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День резервіста. У світі – День музеїв. У 1291-му в цей день розпочався штурм останньої фортеці хрестоносців на Святій Землі – міста Акра. У 1792 році розпочалася польсько-російська війна, що відома як Війна на захист Конституції 3 травня. У 1944-му влада СРСР розпочала операцію з депортації кримських татар. У 1974-му Індія приєдналася до “Клубу ядерних держав”. У 2022-му на Харківщині звільнили Дементіївку. Також у цей день у різні роки створили грамофонну платівку та образ графа Дракули.

Свята та пам’ятні дати 18 травня

18 травня в Україні – День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам’яті геноциду кримськотатарського народу, День резервіста України.

У світі – Міжнародний день музеїв і Міжнародний день вакцини проти ВІЛ.

Також сьогодні – День надсилання електронної вітальної листівки.

18 травня в історії

18 травня 1291 року розпочався штурм єгипетськими мамелюками останньої фортеці хрестоносців на Святій Землі – міста Акра. Докладніше.

18 травня 1792 року російські війська вдерлися на територію Речі Посполитої, розпочавши польсько-російську війну, відому як Війна на захист Конституції 3 травня. Докладніше.

18 травня 1888 року в США винахідник грамофонної платівки Еміль Берлінер вперше продемонстрував її публіці. Докладніше.

18 травня 1897 року можна вважати “Днем народження графа Дракули”. Цього дня вийшов роман Брема Стокера “Дракула”. Докладніше.

18 травня 1944 року влада СРСР розпочала операцію з депортації кримських татар. Докладніше.

18 травня 1974 року Індія приєдналася до “Клубу ядерних держав”. Детальніше.

18 травня 1992 року кримські татари України вперше відзначили День національної жалоби на згадку про депортацію з Криму.

18 травня 2004 року під час спуску з гори Макалу загинув український альпініст та капітан збірної країни з альпінізму Владислав Терзиул. Детальніше.

18 травня 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив про звільнення від російських окупантів села Дементіївка Харківської області.

Церковне свято 18 травня

18 травня вшановують пам’ять святих отців семи Вселенських Соборів. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо місяць у хмарах – буде дощ.

Якщо голосно каркають ворони – буде дощ.

Якщо з дуба опадає листя, то рік буде неврожайним.

Що не можна робити 18 травня

Не можна відмовляти в милостині.

Не можна починати нові справи чи переходити на нову роботу.

Не можна шити.