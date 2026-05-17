Підсумки 17 травня: удар дронів по Москві та повернення захисника “Азовсталі”
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 травня.
Українські дрони прилетіли по Москві та столичному регіону РФ
Російські пропагандисти повідомили про сотні нібито збитих БпЛА. Водночас у телеграм-каналах масово поширилося відео “прильотів” та нафтоперекачувальної станції у Підмосков’ї, що палала. Служба безпеки України невдовзі поінформувала про те, які цілі вразили.
У Московській області це:
- завод “Ангстрем”, який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;
- Московський НПЗ;
- нафтоперекачувальна станція “Сонєчногорська”;
- нафтоперекачувальну станцію “Володарськоє”.
Також під ударом були російські системи ППО та інші важливі об’єкти у тимчасово окупованому Криму.
“Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава має закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу”, – наголосив президент України Володимир Зеленський.
Відео: Володимир Зеленський/телеграм
Захисник “Азовсталі” з Харківської області повернувся додому після чотирьох років полону
Під час обміну у п’ятницю, 15 травня, звільнили захисника України зі Зміївської громади Михайла Гарагатого. Він захищав “Азовсталь” у Маріуполі та перебував у російських катівнях з 2022 року. Коли Михайло потрапив у полон, йому було 25 років. Наразі 29. Він проходить реабілітацію.
Росіяни КАБами вбили двох мешканок Борівської громади
“У селі Підлиман Борівської селищної територіальної громади внаслідок атаки КАБ, на превеликий жаль, дві особи загинули. Зафіксовано пошкодження приватних будинків”, – поінформувала Ізюмська РВА вранці 17 травня.
Пізніше керівництво Борівської громади повідомило імена загиблих. Це 55-річна Людмила Москальонок та 66-річна Надія Дудукало.
“Тіла загиблих були виявлені місцевими жителями на подвір’ї. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних житлових будинків”, – зазначили у громаді.
- • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 21:20;