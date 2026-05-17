Підсумки 17 травня: удар дронів по Москві та повернення захисника “Азовсталі”

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 травня.

Російські пропагандисти повідомили про сотні нібито збитих БпЛА. Водночас у телеграм-каналах масово поширилося відео “прильотів” та нафтоперекачувальної станції у Підмосков’ї, що палала. Служба безпеки України невдовзі поінформувала про те, які цілі вразили.

У Московській області це:

завод “Ангстрем”, який постачає напівпровідники для воєнно-промислового комплексу рф і перебуває під санкціями США;

Московський НПЗ;

нафтоперекачувальна станція “Сонєчногорська”;

нафтоперекачувальну станцію “Володарськоє”.

Також під ударом були російські системи ППО та інші важливі об’єкти у тимчасово окупованому Криму.

“Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава має закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу”, – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський/телеграм

Під час обміну у п’ятницю, 15 травня, звільнили захисника України зі Зміївської громади Михайла Гарагатого. Він захищав “Азовсталь” у Маріуполі та перебував у російських катівнях з 2022 року. Коли Михайло потрапив у полон, йому було 25 років. Наразі 29. Він проходить реабілітацію.

“У селі Підлиман Борівської селищної територіальної громади внаслідок атаки КАБ, на превеликий жаль, дві особи загинули. Зафіксовано пошкодження приватних будинків”, – поінформувала Ізюмська РВА вранці 17 травня.

Пізніше керівництво Борівської громади повідомило імена загиблих. Це 55-річна Людмила Москальонок та 66-річна Надія Дудукало.

“Тіла загиблих були виявлені місцевими жителями на подвір’ї. Також зафіксовано руйнування та пошкодження приватних житлових будинків”, – зазначили у громаді.

