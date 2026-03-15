Оператори російського центру БпЛА Рубінкон атакують ЗСУ під Куп’янськом – ISW

Росіяни продовжили наступати у напрямку Куп’янська 14 березня, але просунулися не змогли, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Також російський військовий блогер стверджував, що окупанти просунулися біля Кучерівки, Петропавлівки та Подолу на сході від Куп’янська. Однак ці заяви залишаються непідтвердженими.

Крім того, росіяни атакували поблизу власне Куп’янська, біля Куп’янська-Вузлового та поблизу Курилівки та Новоосиново 13 та 14 березня. Але українські сили контратакують на півночі Куп’янську.

Російські позиції в Куп’янську залишаються нестабільними і їм важко здійснювати логістику в Куп’янську, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). А нинішній логістичний коридор у Куп’янську, за словами російського військового блогера, має ширину всього 500 метрів, тому окупанти не можуть використати цей коридор для пересування пішки або транспортними засобами. І російські війська покладаються на безпілотники для постачання позицій у Куп’янську.

Також стало відомо, що по українських військах у Куп’янську-Вузловому завдають ударів оператори безпілотників російського Центру передових безпілотних систем “Рубікон”.

Російські війська також намагалися наступати у напрямку Борової 14 березня, але просунулися не змогли.

Росіяни атакували на північ від Борової в районі Новоплатонівки, біля Олександрівки, у напрямку Вовчого Яру, у напрямку Кримків 13 та 14 березня. А ЗСУ контратакували з Глущенкового та в районі Рідкодубу та Новомихайлівки (усі на південний схід від Борової).

Російський військовий блогер стверджує, що «сіра зона» біля Рідкодубу розширилася у розмірах.