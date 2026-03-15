Сьогодні 15 березня 2026: яке свято та день в історії

Сьогодні в Україні – День працівників ЖКХ, а також – День проголошення Карпатської України. У цей день 44 року до н.е. вбили Юлія Цезаря. У 1848-му почалася Угорська революція. У 1867-му створили Австро-Угорську імперію. У 1892-му американський підприємець Джессі Рено запатентував ескалатор. У 1917-му зрікся престолу російський імператор Ніколай II. У 1927-му почали будувати ДніпроГЕС. У 1962-му президент США Джон Кеннеді сформулював чотири основні пункти прав споживачів. У 2011-му в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни. У 2024-му росіяни ракетним ударом по Одесі вбили 21 людину, в тому числі – рятувальників і медиків.

Свята та пам’ятні дати 15 березня

У третю неділю березня в Україні відзначають День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Цього року він співпадає зі Всесвітнім днем працівників сфери життєзабезпечення.

15 березня – День проголошення Карпатської України.

У світі – Всесвітній день захисту прав споживачів, Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю.

Також сьогодні: Міжнародний день боротьби з ісламофобією, Всесвітній день промов, День Брута або День проти зради, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків), Міжнародний день переосмислення багатства, Всесвітній день контактів (маються на увазі контакти з позаземним життям, день заснований уфологами).

15 березня в історії

15 березня 44 року до н.е. змовники вбили римського диктатора Юлія Цезаря. Докладніше.

15 березня 1848 року розпочалася Угорська революція. Докладніше.

15 березня 1867 року уклали Австро-Угорську угоду (або Австро-Угорський компроміс). Докладніше.

15 березня 1892 року американський підприємець Джессі Рено запатентував перший ескалатор. Докладніше.

15 березня 1917 року російський імператор Ніколай II у результаті подій Лютневої революції зрікся престолу на користь свого брата, великого князя Міхаїла Александровича. Проте той відмовився прийняти корону. У результаті сформували Тимчасовий уряд на чолі із князем Георгієм Львовим.

15 березня 1927 року на Дніпрі почали будувати колосальну гідроелектростанцію – ДніпроГЕС. Докладніше.

15 березня 1962 року президент США Джон Кеннеді виголосив перед Конгресом промову, в якій позначив чотири основні пункти прав споживачів (пізніше вони отримали назву “Білль про права споживачів”). Саме тому 15 березня зараз – Всесвітній день захисту прав споживачів. Пункти, які сформулював Кеннеді, були наступними, нагадують у Держпродспоживслужбі:

Право на безпеку. Воно означає, що продукція повинна бути безпечною для життя та здоров’я людини, навколишнього природного середовища, а також не повинна завдавати шкоди майну людини.

Право на інформацію. Передбачає можливість людини отримувати всі необхідні відомості для прийняття зваженого рішення та здійснення свідомого вибору товару відповідно до власних потреб.

Право на вибір. Включає обов'язок продавця (виконавця) сприяти споживачеві у вільному виборі товарів або послуг та дозволяє здійснювати вільний вибір товарів та послуг з урахуванням режиму роботи продавця.

Право бути почутим. Означає, що у випадку порушення своїх прав, споживач може звернутись до урядових органів та до суду.

“У 1985 році концепція прав споживачів була схвалена Організацією Об’єднаних Націй у Керівних принципах Організації Об’єднаних Націй щодо захисту прав споживачів, які розширюють їх, включивши вісім основних прав”, – зазначає англомовна Вікіпедія.

Додали ще чотири права: на задоволення базових потреб; на відшкодування шкоди; на споживчу освіту та на безпечне навколишнє середовище.

15 березня 2011 року в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни. Докладніше.

15 березня 2024 року армія РФ завдала найжорстокішого удару по Одесі. Внаслідок ракетної атаки загинула 21 людина, ще 74 отримали поранення. Докладніше.

Церковне свято 15 березня

15 березня вшановують пам’ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 15 березня мороз, то дерева зацвітуть пізно.

Якщо в цей день сильний вітер, то й залишок березня буде вітряним.

Також мороз або сніг означають, що трави та квітів ще довго не буде.

Що не можна робити 15 березня

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Краще не здійснювати великих покупок.