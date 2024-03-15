Сьогодні 15 березня: яке свято та день в історії

15 березня 44 року до н.е. вбили Юлія Цезаря. У 1848-му почалася Угорська революція. У 1867-му створили Австро-Угорську імперію. У 1892-му американський підприємець Джессі Рено запатентував ескалатор. У 1917-му зрікся престолу російський імператор Ніколай II. У 1927-му почали будувати ДніпроГЕС. У 2011-му в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни.

Свята та пам’ятні дати 15 березня

15 березня – День проголошення Карпатської України.

15 березня – п’ятий день Масляної. Він називається “Тещині вечірки”. Цього дня теща йшла в гості до зятя (можна – з “групою підтримки” із родичів та друзів). Зять мав пригощати гостей смаколиками – як правило, варениками та налисниками.

У світі: Всесвітній день захисту прав споживачів, Всесвітній день промов, День Брута (або День проти зради), Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю, Міжнародний день захисту дитинчат тюленів, Всесвітній день сну, Всесвітній день працівників сфери життєзабезпечення, Міжнародний день боротьби з ісламофобією.

15 березня в історії

15 березня 44 року до н.е. змовники вбили римського диктатора Юлія Цезаря. Детальніше.

15 березня 1848 року розпочалася Угорська революція.

Угорщина протягом 1500-1600-х років була полем битви між двома імперіями – Османською та Габсбурзькою й остаточно перейшла під владу Габсбургів лише у 1687 році, визнавши право австрійського імператора на корону Угорщини. При цьому війни з турками на окремих територіях Угорщини тривали аж до 1718 року. Хоча перемога над Османською імперією сприймалася угорцями як визволення та значна їхня частина воювала на боці австрійців, за фактом Габсбурги повелися як нові окупанти. Угорські полки розформували, конституцію порушували, у багатьох землевласників відбирали маєтки тощо. Протягом XVIII століття у країні періодично відбувалися повстання й заворушення. На початок ХІХ століття абсолютизм остаточно укоренився. Уряд Австрійської імперії тотально контролював суспільне та політичне життя в Угорщині. У країні зберігалося кріпацтво, державною мовою була німецька. Була цензура, переслідування опозиції, а Державні збори Угорщини тривалий час просто не скликали.

Поштовхом для повстання став “вітер змін”, що виник у всій Європі у 1848 році. Лютнева революція у Франції запустила “ланцюгову реакцію” у багатьох країнах, яку історики згодом назвали Весною народів. 13 березня почалося повстання у Відні. А 15 березня вже в угорському Пешті городяни вийшли на вулиці, вимагаючи звільнення від влади Габсбургів та свобод. Серед вимог були: скасування кріпосного права, свобода слова та віросповідання, створення національної гвардії тощо. У той само день делегація угорського парламенту вирушила до Відня, щоб передати петицію з основними вимогами керівництву країни. І спочатку це спрацювало – вже 18 березня імператор Фердинанд I розширив автономію Угорщини та призначив одного з лідерів революції Лайоша Баттяні першим прем’єр-міністром парламентського уряду Угорщини.

Слідом відбулися Державні збори Угорщини, на яких прийняли комплекс реформ. Уже 11 квітня Фердинанд затвердив ці реформи, дозволивши перетворити королівство Угорщина на конституційну монархію. Фактична влада переходила до рук національного уряду, відповідального перед парламентом. Але австрійський імператор зберігав угорську корону, а Угорщина залишалася відповідно невіддільною частиною імперії. Однак угорський уряд швидко захопився ідеєю здобути повну незалежність від Відня та почав формувати власну армію. Реагуючи на такий розвиток подій, 31 серпня імператор в окремій прокламації оголосив незаконними рішення, що були ухвалені урядом та парламентом Угорщини протягом березня-квітня. У жовтні Фердинанд видав указ про розпуск Державних зборів Угорщини та оголосив королівство “бунтівною територією”.

Проте розібратися з угорцями йому так і не довелося, адже повстання проти імператора спалахнуло вже у Відні. Імперію охопили криваві бої між революціонерами та імперськими військами. Зрештою 2 грудня Фердинанд зрікся престолу, а йому на зміну прийшов його племінник Франц Йосип I (якому довелося правити 68 років).

Уже за його правління війська продовжили придушувати повстання, а 4 березня 1849 року молодий імператор підписав нову конституцію Австрійської імперії, яка посилювала централізацію влади. Проте майже одночасно угорське військо перейшло в контрнаступ – і відкинуло австрійців. На хвилі перемог 14 квітня Державні збори Угорщини ухвалили позбавити Габсбургів угорського престолу. Після серії серйозних поразок Францу Йосипу I довелося звернутися по допомогу до Росії – в ім’я Священного Союзу. Ніколай I надіслав на допомогу австрійцям 200-тисячну армію. До 9 серпня Угорська революція була придушена. Франц Йосип ввів у бунтівному королівстві воєнний стан. А на покарання відокремив від Угорщини Трансільванію, Воєводину, Банат, Хорватію та Славонію. Усі вищі адміністративні посади зайняли австрійці. Проте імператор недовго насолоджувався абсолютною владою та військовою диктатурою, встановленою в Угорщині. У 1866 році Австрія зазнала нищівної поразки у війні з Пруссією. Імперія Франца Йосипа I змушена була відмовитися від амбіцій стати провідною державою німецького світу (натомість у 1871-му виникне Німецька імперія, створена Бісмарком). Франц Йосип, щоб зовсім не втратити владу та державу, змушений був шукати підтримки всередині країни та піти на компроміс з угорцями.

15 березня 1867 року уклали Австро-Угорську угоду (або Австро-Угорський компроміс). Про його умови між собою домовилися представники Габсбургів та частина угорської політичної еліти. В Угорщині цю домовленість здебільшого сприйняли як зраду Угорської революції та пам’яті загиблих у 1848-49 роках. Проте угода була значною поступкою з боку Австрії. Австрійська імперія перетворювалася на дуалістичну монархію – Австро-Угорщину.

За умовами угоди відновили історичну конституцію Угорщини та її парламент. Парламенти в Австрії та Угорщині були різними. Кожна країна мала й власних прем’єр-міністрів. “Спільним керівництвом” для двох частин імперії були лише король та кілька ключових міністрів – закордонних справ, оборони та фінансів. Причому міністр фінансів був спільним лише щодо загальних витрат (на армію, дипломатичні служби тощо). Інші питання бюджетів країн вирішували окремі міністри фінансів, які входили до складу національних урядів. Відповідно спільними були армія, флот та дипломатичні служби. Законодавчі та управлінські рішення, які мали діяти в обох частинах імперії, напрацьовували делегації імператорської ради та угорського парламенту. А після узгодження позицій таке рішення мали ратифікувати обидва парламенти. Також в Угорщині діяло власне законодавство, окрема судова система. Не існувало й спільного “австро-угорського” громадянства. Людина була або громадянином Австрії, або громадянином Угорщини, подвійне громадянство також не дозволялося. Міжнародні економічні (не політичні) та торгові угоди країни укладали окремо. Кожна з країн, крім спільної великої армії, мала також власні окремі війська – королівський угорський гонвед і імператорський і королівський ландвер. Спільне військове міністерство не мало права командувати окремими арміями двох країн, для цього передбачалися ще й окремі військові міністри.

У всіх цих “свободах” для Угорщини було одне велике АЛЕ. Імператор так і залишився королем Угорщини.

Він міг оголошувати війни та надзвичайний стан і був головнокомандувачем для всіх трьох армій. Також у нього залишалося право ветувати будь-який закон, розпустити національний парламент та оголосити вибори. Тож угода 1867 року зовсім не дорівнювала тій автономії, якої угорці змогли домогтися на короткий період революційного 1848-го.

15 березня 1892 року американський підприємець Джессі Рено запатентував перший ескалатор. Детальніше.

15 березня 1917 року російський імператор Ніколай II у результаті подій Лютневої революції зрікся престолу на користь свого брата, великого князя Міхаїла Александровича. Проте той відмовився прийняти корону. У результаті сформували Тимчасовий уряд на чолі із князем Георгієм Львовим.

15 березня 1927 року на Дніпрі почали будувати колосальну гідроелектростанцію – ДніпроГЕС. Детальніше.

15 березня 2011 року в сирійських Дамаску та Алеппо почалися заворушення, що стали прологом тривалої та кривавої війни. Детальніше.

Церковне свято 15 березня

15 березня вшановують пам’ять мученика Агапія та з ним семи мучеників: Публія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів та двох Діонисіїв. Святі мученики постраждали за часів гонінь на християн при імператорі Діоклетіані. Під час одного з язичницьких свят християни відмовилися принести жертву ідолам. За це мучеників почали публічно катувати. Юнаки Публій, Тимолай, Олександр, інший Олександр, Діонісій та іподиякон Ромил, які перебували в натовпі, вирішили публічно сповідати віру і постраждати за Христа. Вони зв’язали собі руки та прийшли до правителя. Правитель намагався умовити їх відмовитися від рішення, але марно. Тоді він кинув їх до в’язниці, де вже перебували двоє християн – Агапій, який переніс муки за віру в Христа, та його слуга Діонісій. Усі ці святі були віддані страшним мукам і обезголовлені.

Народні прикмети

Якщо 15 березня мороз, то дерева зацвітуть пізно.

Якщо в цей день сильний вітер, то й залишок березня буде вітряним.

Також мороз або сніг означають, що трави та квітів ще довго не буде.

Що не можна робити 15 березня

Не можна вирушати в далеку дорогу.

Краще не здійснювати великих покупок.