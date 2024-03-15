Сегодня 15 марта: какой праздник и день в истории

15 марта 44 года до н. э. убили Юлия Цезаря. В 1848-м началась Венгерская революция. В 1867-м создали Австро-Венгерскую империю. В 1892-м американский предприниматель Джесси Рено запатентовал эскалатор. В 1917-м отрекся от престола российский император Николай II. В 1927-м начали строить ДнепроГЭС. В 2011-м в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны.

Праздники и памятные даты 15 марта

15 марта – День провозглашения Карпатской Украины.

15 марта – пятый день Масленицы. Он называется «Тещины вечерки». В этот день теща шла в гости к зятю (можно – с «группой поддержки» из родственников и друзей). Зять должен был угощать гостей вкусностями – как правило, варениками и блинами.

В мире: Всемирный день защиты прав потребителей, Всемирный день речей, День Брута (или День против измены), Международный день борьбы с полицейской жестокостью, Международный день защиты детенышей тюленей, Всемирный день сна, Всемирный день работников сферы жизнеобеспечения, Международный день борьбы с исламофобией.

15 марта в истории

15 марта 44 года до н. э. заговорщики убили римского диктатора Юлия Цезаря. Подробнее.

15 марта 1848 года началась Венгерская революция.

Венгрия в течение 1500-1600-х годов была полем битвы между двумя империями – Османской и Габсбургской и окончательно перешла под власть Габсбургов только в 1687 году, признав право австрийского императора на корону Венгрии. При этом войны с турками на отдельных территориях Венгрии продолжались вплоть до 1718 года. Хотя победа над Османской империей воспринималась венграми как освобождение и значительная их часть воевала на стороне австрийцев, по факту Габсбурги повели себя как новые оккупанты. Венгерские полки расформировали, конституцию нарушали, у многих землевладельцев отбирали имения и т.д. На протяжении XVIII века в стране периодически происходили восстания и беспорядки. По состоянию на начало XIX века абсолютизм совсем укоренился. Правительство Австрийской империи тотально контролировало общественную и политическую жизнь в Венгрии. В стране сохранялось крепостное право, государственным языком был немецкий. Была цензура, преследование оппозиции, а Государственное собрание Венгрии долгое время просто не созывали.

Толчком для восстания стал «ветер перемен», возникший во всей Европе в 1848 году. Февральская революция во Франции запустила «цепную реакцию» во многих странах, которую историки впоследствии назвали Весной народов. 13 марта началось восстание в Вене. А 15 марта уже в венгерском Пеште горожане вышли на улицы, требуя освобождения от власти Габсбургов, а также свобод. Среди требований были: отмена крепостного права, свобода слова и вероисповедания, создание национальной гвардии и т.д. В тот же день делегация венгерского парламента направилась в Вену, чтобы передать петицию с основными требованиями руководству страны. И сначала это сработало – уже 18 марта император Фердинанд I расширил автономию Венгрии и назначил одного из лидеров революции Лайоша Баттьяни первым премьер-министром парламентского правительства Венгрии.

Следом состоялось Государственное собрание Венгрии, на котором приняли комплекс реформ. Уже 11 апреля Фердинанд утвердил и эти реформы, позволив превратить королевство Венгрия в конституционную монархию. Фактическая власть переходила в руки национального правительства, ответственного перед парламентом. Но австрийский император сохранял венгерскую корону, а Венгрия оставалась соответственно неотъемлемой частью империи. Однако венгерское правительство быстро увлеклось идеей получить полную независимость от Вены и начало формировать собственную армию. Реагируя на такое развитие событий, 31 августа император в отдельной прокламации объявил незаконными решения, принятые правительством и парламентом Венгрии в течение марта-апреля. В октябре Фердинанд издал указ о роспуске Государственного собрания Венгрии и объявил королевство «мятежной территорией».

Однако разобраться с венграми ему так и не довелось, ведь восстание против императора вспыхнуло уже в самой Вене. Империю охватили кровавые бои между революционерами и имперскими войсками. В конце концов 2 декабря Фердинанд отрекся от престола, а ему на смену пришел его племянник Франц Иосиф I (которому довелось править 68 лет).

Уже при его правлении войска продолжили подавлять восстание, а 4 марта 1849 года молодой император подписал новую конституцию Австрийской империи, которая усиливала централизацию власти. Однако почти одновременно венгерское войско перешло в контрнаступление – и отбросило австрийцев. На волне побед 14 апреля Государственное собрание Венгрии постановило лишить Габсбургов венгерского престола. После серии серьезных поражений Францу Иосифу I пришлось призвать на помощь Россию – во имя Священного Союза. Николай I прислал на помощь австрийцам 200-тысячную армию. К 9 августа Венгерская революция была подавлена. Франц Иосиф ввел в мятежном королевстве военное положение. А в наказание отделил от Венгрии Трансильванию, Воеводину, Банат, Хорватию и Славонию. Все высшие административные посты заняли австрийцы. Однако император недолго наслаждался абсолютной властью и военной диктатурой, установленной в Венгрии. В 1866 году Австрия потерпела сокрушительное поражение в войне с Пруссией. Империя Франца Иосифа I вынуждена была отказаться от амбиций стать ведущим государством немецкого мира (вместо этого в 1871-м возникнет Германская империя, созданная Бисмарком). Франц Иосиф, чтобы совсем не потерять власть и государство, вынужден был искать поддержки внутри страны и пойти на компромисс с венграми.

15 марта 1867 года заключили Австро-Венгерское соглашение (или Австро-Венгерский компромисс). О его условиях между собой договорились представители Габсбургов и часть венгерской политической элиты. В Венгрии эту договоренность в основном восприняли как предательство Венгерской революции и памяти погибших в 1848-49 годах. При этом соглашение было значительной уступкой со стороны Австрии. Австрийская империя превращалась в дуалистическую монархию – Австро-Венгрию.

По условиям соглашения возобновили историческую конституцию Венгрии и ее парламент. Парламенты в Австрии и Венгрии были разными. У каждой из стран были и собственные премьер-министры. «Общим руководством» для двух частей империи были только король и несколько ключевых министров – иностранных дел, обороны и финансов. Причем министр финансов был общим только для общих расходов (на армию, дипломатические службы и т.п.). А другие вопросы бюджетов стран решали отдельные министры финансов, входившие в состав национальных правительств. Соответственно общими были армия, флот и дипломатические службы. Законодательные и управленческие решения, которые должны были действовать в обеих частях империи, нарабатывали делегации императорского совета и венгерского парламента. А после согласования позиций такое решение должны были ратифицировать оба парламента. Также в Венгрии действовало собственное законодательство, отдельная судебная система. Не существовало и общего «австро-венгерского» гражданства. Человек был либо гражданином Австрии, либо гражданином Венгрии, двойное гражданство также не разрешалось. Международные экономические (не политические) и торговые соглашения страны заключали раздельно. У каждой из стран, кроме общей большой армии, были также собственные отдельные войска – королевский венгерский гонвед и императорский и королевский ландвер. Совместное военное министерство не имело права командовать отдельными армиями двух стран, для этого предусматривались и отдельные военные министры.

Во всех этих «свободах» для Венгрии было одно огромное НО. Император так и остался королем Венгрии.

Он мог объявлять войны и чрезвычайное положение и являлся главнокомандующим для всех трех армий. Также у него оставалось право ветировать любой закон, распустить национальный парламент и объявить выборы. Поэтому соглашение 1867 года совсем не равнялось той автономии, которой венгры смогли добиться на короткий период революционного 1848-го.

15 марта 1892 года американский предприниматель Джесси Рено запатентовал первый эскалатор. Подробнее.

15 марта 1917 года российский император Николай II в результате событий Февральской революции отрекся от престола в пользу своего брата, великого князя Михаила Александровича. Однако тот отказался принять корону. В результате сформировали Временное правительство во главе с князем Георгием Львовым.

15 марта 1927 года на Днепре начали строить колоссальную гидроэлектростанцию – ДнепроГЭС. Подробнее.

15 марта 2011 года в сирийских Дамаске и Алеппо начались беспорядки, ставшие прологом продолжительной и кровавой войны. Подробнее.

Церковный праздник 15 марта

15 марта чтят память мученика Агапия и семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев. Святые мученики пострадали при императоре Диоклетиане. Во время одного из языческих праздников христиане отказались принести жертву идолам. За это мучеников начали публично пытать. Находившиеся в толпе юноши Пуплий, Тимолай, Александр, другой Александр, Дионисий и иподиакон Ромил решили публично признаться в том, что они христиане, и пострадать за Христа. Они связали себе руки и пришли к правителю. Правитель пытался уговорить их отказаться от решения, но тщетно. Тогда он бросил их в тюрьму, где уже находились двое христиан – Агапий, перенесший мучения за веру в Христа, и его слуга Дионисий. Всех этих святых жестоко мучили, а затем обезглавили.

Народные приметы

Если 15 марта мороз, деревья зацветут поздно.

Если в этот день сильный ветер, то и остаток марта будет ветреным.

Мороз или снег означают, что травы и цветов еще долго не будет.

Что нельзя делать 15 марта

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.

Лучше не совершать больших покупок.