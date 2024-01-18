Сегодня 18 января: какой праздник и день в истории

18 января 1654 года состоялась Переяславская рада. В 1871-м провозгласили создание Германской империи. В 1918-м в Киеве создали Студенческий курень имени Сечевых стрельцов. В 1919-м в Версале началась Парижская мирная конференция. Год назад в этот день произошла авиакатастрофа в Броварах, в которой погибли 14 человек, в том числе руководство МВД Украины и министр Денис Монастырский.

Праздники и памятные даты 18 января

18 января – День здорового веса женщин (его отмечают в четверг третьей полной недели января).

Также в мире: День технического обслуживания, День толкового словаря, День зажигания маяка.

18 января в истории

18 января 1654 года состоялась катастрофическая по своим последствиям для всей дальнейшей истории Украины Переяславская рада.

Общий военный совет созвал в Переяславе гетман Богдан Хмельницкий, и именно с этой даты можно вести отсчет московской оккупации Украины. При этом следует отметить, что точные сведения о результатах Переяславской рады были утрачены, а в дальнейшем их суть неоднократно переписывали, жонглируя фактами ради идеологии. Подробнее.

18 января 1871 года провозгласили создание Германской империи. Это стало венцом многолетней политики премьер-министра королевства Пруссия Отто фон Бисмарка.

Бисмарк с самого начала политической карьеры стремился объединить разрозненные немецкие государства в едином мощном образовании – естественно, во главе с Пруссией. Финальным аккордом в этом процессе стала франко-прусская война. Она началась 19 июля 1870 года, а прецедент, спровоцировавший вооруженный конфликт (Эмскую депешу), создал сам Бисмарк. Достаточно непродолжительное военное противостояние с Францией завершило заложенные предыдущими войнами, переговорами и дипломатическими усилиями объединительные процессы. Северогерманский союз и государства южной Германии провозгласили создание Германской империи прямо во время осады Парижа. А прусского короля Вильгельма I провозгласили германским императором в Зеркальной галерее Версальского дворца. Сам Бисмарк стал рейхсканцлером и был им при трех императорах — Вильгельме І, Фридрихе II и Вильгельме II. В империи, созданной Бисмарком, был двухпалатный парламент: нижнюю палату (Рейхстаг) избирали на всеобщих выборах, а верхнюю (Бундесрат) формировали из депутатов от каждой из земель, объединившихся в новую сверхдержаву. При этом законодательная инициатива принадлежала исключительно канцлеру. Рейхстаг мог только принимать или отклонять представленные законопроекты, а также совершенствовать их в процессе рассмотрения. Канцлер подчинялся только императору (кайзеру). Хотя в случае с самим Бисмарком есть обоснованные сомнения относительно уровня его реальной «подотчетности». В таком виде империя (но уже после Бисмарка) стала одной из стран, начавших Первую мировую войну. А после – капитулировала в ней, пережила революцию и превратилась сначала в Веймарскую республику, а затем – в Третий Рейх. Руководство нацистской Германии, провозглашая Третий Рейх, вторым считало именно Германскую империю (Deutsches Reich), а первым – Священную Римскую империю.

18 января 1918 года в Киеве создали Студенческий курень имени Сечевых стрельцов. Подробнее.

18 января 1919 года в Версале начала работу Парижская мирная конференция, участники которой наработали тексты дальнейших мирных соглашений с Германией, Австрией, Венгрией, Болгарским царством и Османской империей. Также на этой конференции разработали и утвердили устав Лиги наций.

Работа дипломатов длилась чуть больше года – до 21 января 1920 года. Несмотря на длительное обсуждение, послевоенное устройство, которое сформировали во время этой конференции, оказалось нежизнеспособным. В последующие годы мир «лихорадили» локальные конфликты. А невыполнимые условия наработанных договоров со странами, проигравшими Первую мировую войну, в результате сформировали условия для начала Второй мировой.

Печальные последствия, как полагает значительное количество исследователей, были заложены еще в процессе организации мирной конференции. Впервые в истории к переговорам не допустили дипломатов проигравших государств. То есть «историю писали» исключительно победители, не ограничивая своих желаний и не учитывая реальных возможностей противников. Однако даже в такой «дружеской компании» оказались «равные и те, кто еще равнее». Большинство решений принимали на «Совете трех» — США, Великобритании и Франции. Также были расширенные заседания («Совет четырех» с участием Италии, «Совет десяти» и т.п.). Даже в малых форматах руководители ключевых стран часто не могли найти общий язык. Самые жаркие дискуссии разворачивались вокруг текста Версальского мирного договора с Германией и устава Лиги Наций – преимущественно между делегациями США и Франции.

Присутствовала (хотя и без приглашения) на Парижской мирной конференции и совместная делегация УНР и ЗУНР. К сожалению, попытки украинских дипломатов получить поддержку государств Антанты сталкивались с активным противодействием. С одной стороны противодействовали влиятельные представители российской политической эмиграции — бывшие члены Временного правительства, которые еще надеялись на победу над большевиками. С другой — польская делегация. Поляки требовали восстановления своего государства в границах 1772 года, т.е. включения в его состав этнических украинских земель. Не «в плюс» украинским дипломатам было и то, что, подписав Берестейский мир, в 1918 году Украинское государство получило поддержку Германии в борьбе с большевистским нашествием. И все же окончательно судьба Украины решилась не на Парижской мирной конференции, а в кровопролитных боях последующих лет.

18 января 1995 года в Японии во время мощного землетрясения погибли 6,5 тысячи человек. Землетрясение силой 7,3 балла по шкале Рихтера разрушило портовый город Кобе.

Пострадали тысячи построек. После землетрясения город практически строили заново, а свой статус крупнейшего порта Японии Кобе так и не восстановил – сейчас он четвертый в стране и 38-й в мире.

18 января 2023 года произошла авиакатастрофа в Броварах, которая унесла 14 жизней. Из-за падения вертолета ГСЧС погибли четыре женщины и малолетний ребенок на земле. А также — руководство Министерства внутренних дел, которое находилось в вертолете. Среди погибших — министр МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович. По результатам расследования крушения ГБР сообщило о подозрении в нарушении правил безопасности полетов пяти чиновникам ГСЧС.

«В январе этого года у руководства МВД был запланирован визит в Харьковскую и Днепропетровскую области. Несмотря на внутренние инструкции, требования законодательства, должностные лица из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекают к перевозке делегации вертолет, который находился на дежурстве, чтобы реагировать на потенциальные угрозы в условиях военного положения на конкретной территории – в Киеве и Киевской области. Воздушное судно не имело разрешений, чтобы выполнять другие виды полетов. Командиру экипажа не сообщили о метеорологических данных по всему запланированному маршруту. Также следствие установило, что у него не было соответствующих допусков и сертификатов для полетов в непогоду», — рассказала в ноябре о причинах трагедии спикер ГБР Татьяна Сапьян в эфире нацмарафона.

Из-за неблагоприятных метеоусловий вертолет летел слишком низко. Когда командир увидел перед собой многоэтажку, резко поднял машину вверх и потерял ориентацию в пространстве. Он пытался облететь препятствие, но вертолет упал. Всем подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Суд еще не вынес приговор по этому делу.

Церковный праздник 18 января

18 января чтят память святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

Святитель Афанасий вырос в христианской семье и с детства проявлял способности к церковному служению. Юношу приметил патриарх Александр и пригласил его в клир — сначала чтецом, а затем рукоположил в сан дьякона. В дальнейшем Афанасий сопровождал Александра и вместе с ним выступал против лжи ариан. После смерти патриарха Афанасия избрали его преемником на Александрийскую кафедру – в возрасте 28 лет его рукоположили в сан епископа и поставили во главе Александрийской церкви. В этой должности святитель пробыл 47 лет, из которых более 20 провел в изгнаниях из-за противостояния с арианами. Когда Юлиан Отступник начал гонения на христиан, первым в его списке был именно Афанасий. Юлиан намеревался убить епископа, но сам погиб раньше, смертельно раненный стрелой. После смерти Юлиана святитель Афанасий руководил Александрийской церковью еще семь лет и умер в 373 году, в возрасте 76 лет.

Святой Кирилл происходил из знатной христианской семьи. Еще в юности вступил в скит святого Макария, где пробыл шесть лет. Патриарх Александрийский Феофил рукоположил его в сан дьякона и поручил читать проповеди. А после смерти Феофила Кирилла избрали на патриарший престол Александрийской церкви. На III Вселенском Соборе, созванном в 431 году в городе Эфесе, святитель Кирилл был главой. Умер святитель мирно в 444 году.

Народные приметы 18 января

Если птицы летают низко над землей – будет непогода.

Если 18 января оттепель, то лето будет сырым, а урожай – плохим.

Если в этот день сильная метель, то зима будет продолжительной.

Солнце во второй половине дня 18 января – к ранней весне.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя в этот день жениться.

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя обращаться в суд.