Сегодня 18 января: какой праздник и день в истории

18 января по церковному календарю – Крещенский сочельник, память мучеников Феопемпта и Феоны. В этот день состоялась Переяславская рада и был сформирован Студенческий курень имени Сечевых Стрельцов.

Праздники и памятные даты 18 января

Выдающихся памятных дат, профессиональных и государственных праздников в Украине 18 января нет. Также не отмечают масштабные мировые события.

18 января в истории

18 января 1654 года состоялась катастрофическая для всей дальнейшей истории Украины Переяславская рада. Общий военный совет созвал в Переяславе гетман Богдан Хмельницкий, и именно с этой Рады можно вести отсчет московской оккупации Украины. При этом следует отметить, что точные сведения о результатах Рады были утрачены, а в дальнейшем ее суть неоднократно переписывали историки, жонглируя фактами ради идеологии. Так что решение Рады можно трактовать по-разному. Пока официальная версия выглядит так. Гетман и казацкая старшина понимали, что страна окружена тремя государствами-монстрами – московским, Османским и Речью Посполитой. Находиться в постоянном противостоянии с ними всеми у Гетманщины не было возможностей. Поэтому определенное время казаки решали, к кому пристать. И сделали роковой выбор в пользу московского царя.

Переговоры с царем вели, начиная с 1648 года. А в 1653 году в Гетманщину прибыло московское посольство во главе с Василием Бутурлином. Именно с этими послами договаривались участники Переяславской старшинской рады. Во время публичной церемонии гетман и казацкая старшина поклялись в том, «чтобы быть им с землей и городами под царской большой рукой неотступно». Однако к этой присяге пришли не сразу. Ведь Хмельницкий требовал присяги послов от имени царя — по поводу соблюдения прав Гетманщины. Послы отказывались, хотя и уверяли на словах, что «царь будет охранять все права Гетманщины и заявлял, что «царское слово переменно не бывает». Все же после длительного совещания украинская сторона (284 человека) приняла присягу, согласившись, что такие слова Бутурлина равны присяге. Никакого письменного договора в Переяславе не заключали.

После Переяславского совета представители московского посольства побывали в 117 населенных пунктах Гетманщины для принятия присяги от населения на верность царю. Однако нашлись умные люди, отказавшиеся от этого самоубийственного шага. Среди них, в частности, полковники Иван Богун, Осип Глух, Григорий Гуляницкий, Иван Сирко, Петр Дорошенко, Михаил Ханенко. И отдельные говорящие полки: Брацлавский, Кропивнянский, Полтавский (царских представителей там избили палками), Уманский. Присягать московитам отказалось и украинское духовенство во главе с митрополитом Сильвестром Косивым. Не поклялась Запорожская Сечь.

18 января 1871 года в Версальском дворце после окончания проигранной французами франко-прусской войны провозглашено создание Немецкой империи – Второго Рейха.

18 января 1918 года в Киеве создали Студенческий курень имени Сечевых Стрельцов. Это решение приняли сами студенты на собрании Киевского университета Святого Владимира и Украинского национального университета. Целью образования была борьба против большевиков и охрана общественного порядка в Киеве. Курень должен был состоять из 250 человек, однако вторую сотню сформировать не успели. Так что боевой состав составлял 120 человек. Большинство из них погибли в бою под Крутами спустя несколько дней. Курень потерял убитыми, ранеными и пленными около 80 человек (по разным данным – от 74 до 81). Остатки куреня включили в состав Гайдамацкого Коша Слободской Украины.

18 января 1919 года в Лондоне основана компания «Бентли Моторз», производящая автомобили класса люкс. С 1931 года «Бентли» принадлежит компании «Роллс-Ройс».

18 января 1944 года на Волыни произошли первые серьезные стычки УПА с войсками НКВД.

18 января 1964 года американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках предупреждение об опасности курения для здоровья.

18 января 1995 года в Японии во время мощного землетрясения погибли 6,5 тысячи человек.

Церковный праздник 18 января

18 января — вечер Богоявления или Крещенский сочельник. Также это день памяти священномученика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны, волхва.

Святые мученики Феопемпта и Феона пострадали в Никомидии в 303 году. Святой Феопемпт был епископом в Никомедии при Диоклетиане. Когда император вызвал Феопемпта и потребовал, чтобы святой поклонился Аполлону, епископ решительно отказался. Тогда его бросили в раскаленную печь, но он остался в живых. Тогда Диоклетиан приказал морить Феопемпта голодом и жаждой в течение 22 дней. Но он и от этого не умер. Поэтому император вызвал волшебника (волхва) Феону, который должен был разрушить «волшебство», которым, как они предполагали, владеет Феопемпт. Феона приготовил для святого Феопемпта яд, вложенный в лепешку, и предложил ему съесть его. Но яд не навредил святому. Феона еще раз попытался травить его, но когда святой остался в живых, волхв уверовал в Христа. Его бросили в тюрьму вместе с Феопемптом, и тот крестил бывшего волхва. Наконец Диоклетиан подверг Феопемпта многим мучениям и обезглавил. Феону, отказавшегося принести жертву идолам, живым зарыли в глубокий ров.

Народные приметы

Безоблачное небо ночью – к урожаю гороха.

Яркие звезды – к урожаю зерна.

Снегопад – к хорошему урожаю гречки и меда.

Что нельзя делать 18 января

Нельзя ругаться и злословить.

Нельзя убирать дома.