Сьогодні 18 січня: яке свято та день в історії

18 січня за церковним календарем – Хрещенський святвечір, пам’ять мучеників Феопемпта і Феони. У цей день відбулась Переяславська рада й був сформований Студентський курінь імені Січових стрільців.

Свята та пам’ятні дати 18 січня

Видатних пам’ятних дат, професійних та державних свят в Україні 18 січня немає. Також не наголошують на масштабних світових подіях.

18 січня в історії

18 січня 1654 року відбулась катастрофічна для всієї подальшої історії України Переяславська рада. Загальну військову раду скликав у Переяславі гетьман Богдан Хмельницький, і саме з неї можна вести відлік московської окупації України. При цьому слід зазначити, що точні відомості про результати Ради були втрачені, а в подальшому її суть неодноразово переписували історики, жонглюючи фактами заради ідеології. Тож рішення Ради можна трактувати по-різному. Наразі офіційна версія виглядає так. Гетьман і козацька старшина розуміли, що країна оточена трьома державами-монстрами – московською, Османською та Річчю Посполитою. Знаходитись у постійному протистоянні з ними всіма в Гетьманщини не було можливостей. Тож певний час козаки вирішували, до кого пристати. Й зробили фатальний вибір на користь московського царя.

Перемовини з царем вели, починаючи з 1648 року. А в 1653-му до Гетьманщини прибуло московське посольство на чолі з Василем Бутурліном. Саме з цими послами домовлялися учасники Переяславської старшинської ради. Під час публічної церемонії гетьман і козацька старшина присяглися на тім, “щоб бути їм із землею і городами під царською великою рукою невідступно”. Проте до цієї присяги прийшли не одразу. Адже Хмельницький вимагав присяги послів від імені царя щодо збереження прав Гетьманщини. Посли відмовлялися, хоча й запевняли на словах, що “цар охоронятиме всі права Гетьманщини і заявляв, що “царське слово змінюваним не буває”. Усе ж після тривалої наради українська сторона (284 особи) склала присягу, погодившись, що такі слова Бутурліна дорівнюють присязі. Жодного письмового договору в Переяславі не укладали.

Після Переяславської ради представники московського посольства побували у 117 населених пунктах Гетьманщини для прийняття присяги від населення на вірність цареві. Проте знайшлися розумні люди, які відмовилися від цього самовбивчого шагу. Серед них, зокрема полковники Іван Богун, Осип Глух, Григорій Гуляницький, Іван Сірко, Петро Дорошенко, Михайло Ханенко. Та окремі казацькі полки: Брацлавський, Кропивнянський, Полтавський (царських представників там побили киями), Уманський. Присягати московитам відмовилось і українське духовенство на чолі з митрополитом Сильвестром Косівим. Не присягла Запорізька Січ.

18 січня 1871 року у Версальському палаці після закінчення програної французами франко-прусської війни проголошено створення Німецької імперії – Другого Рейху.

18 січня 1918 року в Києві створили Студентський курінь імені Січових стрільців. Це рішення прийняли самі студенти на зборах Київського університету Святого Володимира та Українського національного університету. Метою утворення була боротьба проти більшовиків та охорона громадського порядку в Києві. Курінь мав складатися з 250 осіб, проте другу сотню сформувати не встигли. Тож бойовий склад становив 120 осіб. Більшість із них загинула в бою під Крутами через кілька днів. Курінь втратив вбитими, пораненими і полоненими близько 80 осіб (за різними даними – від 74 до 81). Залишки куреня включили до складу Гайдамацького Коша Слобідської України.

18 січня 1919 року в Лондоні засновано компанію “Бентлі Моторз”, яка виробляє автомобілі класу люкс. Із 1931 року “Бентлі” належить компанії “Роллс-Ройс”.

18 січня 1944 року на Волині відбулися перші серйозні сутички УПА з військами НКВС

18 січня 1964 року американські лікарі закликали Конгрес зобов’язати сигаретні компанії писати на пачках попередження про небезпеку паління для здоров’я.

18 січня 1995 року в Японії під час потужного землетрусу загинуло 6,5 тисяч людей.

Церковне свято 18 січня

18 січня – навечір’я Богоявлення або Хрещенський святвечір. Також це день пам’яті священномученика Феопемпта, єпископа Нікомедійського, і мученика Феони, волхва.

Святі мученики Феопемпт і Феона постраждали в Нікомедії у 303 році. Святий Феопемпт був єпископом у Нікомедії при Діоклетіані. Коли імператор викликав його та вимагав, щоб святий вклонився Аполлону, Феопемпт рішуче відмовився. Тоді його кинули в розпечену піч, але він залишився живим. Тоді Діоклетіан наказав морити Феопемпта голодом і спрагою протягом 22 днів. Але й від цього він не помер. Тож імператор викликав чарівника (волхва) Феону, який мав зруйнувати “чари”, якими, як вони припускали, володіє Феопемпт. Феона приготував для святого Феопемпта отруту, вкладену в корж, і запропонував йому з’їсти її. Але отрута не нашкодила святому. Феона ще раз спробував труїти його, але коли святий залишився живим, волхв увірував у Христа. Його кинули до в’язниці разом із Феопемптом. І той хрестив його. Врешті Діоклетіан піддав Феопемпта багатьом мукам і обезголовив. Феону, який відмовився принести жертву ідолам, живим закопали в глибокий рів.

Народні прикмети

Безхмарне небо вночі – до врожаю гороху.

Яскраві зірки – до врожаю зерна.

Снігопад – до хорошого врожаю гречки й меду.

Що не можна робити 18 січня

Не можна лаятися та лихословити.

Не можна прибирати в будинку