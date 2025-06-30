Махінації на фортифікаціях: підозрюваним обирають запобіжні заходи в Харкові

30 червня у Харкові обирають запобіжні заходи підозрюваним у справі про розкрадання грошей, виділених на фортифікації. Серед фігурантів – колишній заступник мера міста Андрій Руденко.

Першому запобіжний захід обирають Дмитру Косотухіну – директору ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ».

На засіданні перебуває кореспондент МГ «Об’єктив». Він передає, що адвокат фігуранта попросив зробити обрання запобіжного заходу закритим для ЗМІ.

Суддя цю пропозицію не підтримала.

Представник Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони просить взяти підозрюваного під варту.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрювані через підконтрольні ТОВ «БУД-ТЕХПРОМ», директором якого є Косотухін, та ФОП, які виступали в якості фірм-прокладок, забезпечили закупівлю будівельних матеріалів за реальними цінами, а їх продаж за завищеними на підконтрольне ТОВ «ТЕХ-ІНКОМ», директором якого є Биков. «ТЕХ-ІНКОМ» у свою чергу укладав договори з ХОДА, в ході виконання яких вписував у документи ціни на будівельні матеріали, які були завищені. Так, Руденко, будучи організатором, створеної ним злочинною організації, залучив до своєї протиправної діяльності Бикова. В свою чергу, Биков забезпечив укладання договорів на будівництво фортифікаційних споруд між ТОВ «ТЕХ-ІНКОМ» та ХОВА. Також Биков забезпечив підписання договорів на придбання будівельних матеріалів у фірм-прокладках», – розповів прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Артем Глієвой.

Косотухін визнає підозру частково. Просить застосувати запобіжний захід у вигляді застави.

Нагадаємо, правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Про це у суботу, 28 червня, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко. Відомо, що один із фігурантів – колишній заступник мера Харкова. За даними ЗМІ, йдеться про ексдепутата міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка. Слідство вважає, що він створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів.