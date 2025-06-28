Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Серед фігурантів – колишній заступник Харківського міського голови, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Слідство вважає, що ексзаступник мера створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів, розповів Кравченко.

«Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових», – зазначає генпрокурор.

Правоохоронці оцінили збитки у 5,4 млн грн. Вже проведена низка обшуків на території Харкова та області, під час яких вилучили компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує фігурантам участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Усіх ймовірних учасників затримали, їм готуються обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою без права на заставу.

В «РБК-Україна» опублікували кадри затримання колишнього заступника мера Харкова. За даними їхнього джерела, йдеться про колишнього депутата Харківської міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка.

Відео: “РБК-Україна”