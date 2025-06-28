Live
  • Сб 28.06.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.59
  • EUR 48.64

Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі

Суспільство 15:00   28.06.2025
Вікторія Яковенко
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі Фото: ДПСУ

Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації. Серед фігурантів – колишній заступник Харківського міського голови, повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

Слідство вважає, що ексзаступник мера створив цю схему. Підозри також отримали четверо членів ймовірної злочинної організації – двоє керівників підприємств та двоє ФОПів, розповів Кравченко.

«Організатор та директор одного із підприємств як основний підрядник, залучили до протиправної діяльності керівника фірми-прокладки та двох таких самих ФОПів, які здійснили закупівлю майна для облаштування фортифікації за цінами завищеними більше ніж на 30% від ринкових», – зазначає генпрокурор.

Правоохоронці оцінили збитки у 5,4 млн грн. Вже проведена низка обшуків на території Харкова та області, під час яких вилучили компʼютерну техніку, бухгалтерські та фінансові документи.

Прокуратура інкримінує фігурантам участь у злочинній організації з метою розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Усіх ймовірних учасників затримали, їм готуються обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою без права на заставу.

В «РБК-Україна» опублікували кадри затримання колишнього заступника мера Харкова. За даними їхнього джерела, йдеться про колишнього депутата Харківської міської ради від політичної партії «Блок Кернеса – Успішний Харків» Андрія Руденка.

Відео: “РБК-Україна”

Читайте також: Ув’язненого побили до смерті в Харкові: підозру отримали працівники СІЗО

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
Чотири бої тривають на Харківщині: зведення Генштабу на 16:00
28.06.2025, 16:13
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі
Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі
28.06.2025, 15:00
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
Небезпечно буде в Харкові й області в суботу: чого чекати, розповіли синоптики
27.06.2025, 13:37
Тіло підлітка дістали з річки на Харківщині – ДСНС
Тіло підлітка дістали з річки на Харківщині – ДСНС
28.06.2025, 14:06
Не лише звільнили від місцевих податків: ініціативи мерії Харкова для бізнесу
Не лише звільнили від місцевих податків: ініціативи мерії Харкова для бізнесу
28.06.2025, 13:23
Новини Харкова — головне за 28 червня: НП з дітьми, махінації на фортифікаціях
Новини Харкова — головне за 28 червня: НП з дітьми, махінації на фортифікаціях
28.06.2025, 16:16

Новини за темою:

10:00
Харків’янину загрожує довічне за можливу допомогу РФ: що зробив чоловік
11:00
Влаштовувала масові заходи для підтримки РФ, СБУ викрила зрадницю
12:17
Регулярно принижував та ображав: харків’янина судитимуть за домашнє насильство

Ви читали новину: «Махінації на фортифікаціях: підозру вручили ексзаступнику мера Харкова, деталі»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2025 в 15:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили схему розкрадання бюджетних коштів, що були виділені на фортифікації.".