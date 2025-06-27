Ув’язненого побили до смерті в Харкові: підозру отримали працівники СІЗО

Харківські правоохоронці вручили підозру сімом працівникам СІЗО.

Доповнено о 12:41. У Державному бюро розслідувань повідомили нові подробиці щодо смертельного побиття ув’язненого в Харківському СІЗО.

«Встановлено, що у квітні працівники СІЗО вирішили «виховати» одного із щойно доставлених підозрюваних і з цією метою помістили його до камери із іншим засудженим, що є грубим порушенням закону. Згідно з вимогами, особи, вирок щодо яких ще не набрав законної сили, не можуть утримуватись разом із вже засудженими», – зазначили у ДБР.

Там продовжують: через кілька годин після переведення потерпілого, засуджені побили його до напівпритомного стану. Однак, з’ясували ДБР, працівники СІЗО не надали чоловіку медичної допомоги, а навпаки залишили його у віддаленій камері.

«Фактично чекаючи, поки він помре. Уночі затриманий помер через черепно-мозкову травму, перелом кісток, пошкодження внутрішніх органів та м’яких тканин. Як показала судово-медична експертиза, своєчасно надана медична допомога могла врятувати йому життя», – підкреслили правоохоронці.

Злочин працівники СІЗО намагалися приховати, встановили в ДБР. Адже працівники СІЗО розповіли лише, що потерпілий загинув під час бійки в камері.

12:13. За даними Офісу Генерального прокурора, інцидент стався 14 квітня в ДУ «Харківський слідчий ізолятор». Зазначається, що потерпілого побили інші вʼязні, внаслідок отриманих травм він помер.

«Під час слідства були здобуті докази причетності до цієї події працівників Харківського СІЗО», – йдеться у повідомленні.

27 червня прокурори вручили підозру колишньому т. в. о. начальника цього СІЗО та двом старшим оперуповноваженим за ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 135 ККУ. Готується клопотання до суду про їх арешт.

Ще чотирьом колишнім співробітникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 367, ч. 3 ст. 135 ККУ.

«До суду готують клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Досудове розслідування триває», – додали правоохоронці.

Нагадаємо, раніше в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань повідомляли про смертельний конфлікт в Харківському СІЗО, який стався 14 квітня. Зазначалось, що один із ув’язнених під час раптової сварки завдав тілесних ушкоджень співкамернику, внаслідок чого останній помер. 13 травня фігуранту повідомили про підозру.