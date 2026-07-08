Померли почесний громадянин Харківщини та ексдепутат облради

На Харківщині повідомили про смерть двох політичних діячів – колишнього заступника голови ХОДА та депутата обласної ради.

У віці 77 років пішов з життя Олександр Колесніков, повідомляє Харківська обласна рада.

“Значну частину свого життя Олександр Колесніков присвятив розвитку регіону. Зокрема, двічі працював на посадах першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації, був депутатом Харківської обласної ради ІV і VI скликань. За визначні досягнення у 2013 році йому присвоєно звання Почесного громадянина Харківської області”, – розповіли в облраді.

Також сьогодні перестало битися серце колишнього депутата Харківської облради Віктора Бєлінського. Йому було 70 років.

“Віктор Іванович присвятив своє життя аграрній справі. Він обирався депутатом Золочівської районної ради та депутатом Харківської обласної ради ІV, VI та VIІ скликань. У 2013 Віктор Іванович став кавалером ордена «За заслуги» III ступеня”, – йдеться у повідомленні.