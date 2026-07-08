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Померли почесний громадянин Харківщини та ексдепутат облради

Суспільство 13:21   08.07.2026
Вікторія Яковенко
Померли почесний громадянин Харківщини та ексдепутат облради

На Харківщині повідомили про смерть двох політичних діячів – колишнього заступника голови ХОДА та депутата обласної ради.

У віці 77 років пішов з життя Олександр Колесніков, повідомляє Харківська обласна рада.

“Значну частину свого життя Олександр Колесніков присвятив розвитку регіону. Зокрема, двічі працював на посадах першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації, був депутатом Харківської обласної ради ІV і VI скликань. За визначні досягнення у 2013 році йому присвоєно звання Почесного громадянина Харківської області”, – розповіли в облраді.

умер бывший заместитель главы ХОГА
Фото: Харківська обласна рада

Також сьогодні перестало битися серце колишнього депутата Харківської облради Віктора Бєлінського. Йому було 70 років.

“Віктор Іванович присвятив своє життя аграрній справі. Він обирався депутатом Золочівської районної ради та депутатом Харківської обласної ради ІV, VI та VIІ скликань. У 2013 Віктор Іванович став кавалером ордена «За заслуги» III ступеня”, – йдеться у повідомленні.

умер бывший депутат Харьковского облсовета
Фото: Харківська обласна рада

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 13:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині повідомили про смерть двох політичних діячів – колишнього заступника голови ХОДА та депутата обласної ради.".