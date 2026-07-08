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Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки

Події 07:10   08.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки

Вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, а також руйнування цивільної інфраструктури. 

Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку “прилетіло” по Основʼянському району, невдовзі вибухи пролунали і в Немишлянському.

“Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів”, – написав мер Ігор Терехов.

Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих через удари – четверо.

“Постраждали 52-річна, 79-річна, 47-річна та 69-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Всім була надана медична допомога“, – додав начальник ХОВА.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2026 в 07:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети.".