Вночі по двох районах Харкова вдарили ракети: постраждали чотири жінки

Вночі 8 липня по Основ’янському та Немишлянському районах росіяни випустили ракети. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, а також руйнування цивільної інфраструктури.

Удари по місту зафіксували близько 01:50. Спочатку “прилетіло” по Основʼянському району, невдовзі вибухи пролунали і в Немишлянському.

“Пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів”, – написав мер Ігор Терехов.

Вже вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що постраждалих через удари – четверо.

“Постраждали 52-річна, 79-річна, 47-річна та 69-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Всім була надана медична допомога“, – додав начальник ХОВА.