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Смертельний удар КАБами по Харкову та атаки дронів — підсумки 7 липня

Події 23:00   07.07.2026
Олена Нагорна
Смертельний удар КАБами по Харкову та атаки дронів — підсумки 7 липня

Харків атакували КАБами та безпілотниками. Під прицілом БпЛА на Куп’янщині евакуювали трьох літніх жінок. Олександр Тертишний залишив посаду начальника Борівської селищної військової адміністрації. Із середи очікується похолодання. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 7 липня.

Російські військові з самого ранку обстрілювали Харків

Перший “приліт” був о 07:30. За даними обласної прокуратури, FPV-дрон на оптоволокні влучив в АЗС у Шевченківському районі, внаслідок чого спалахнула колонка. Працівниця заправки перенесла гострий стрес. Опівдні ще один безпілотник атакував АЗС у Холодногірському районі — там гострого шоку зазнали дві жінки. Найстрашніші наслідки мав удар КАБами по Шевченківському району о 14:30. За даними мера Ігоря Терехова, бомб було чотири. Влучання зокрема зафіксували у проїжджу частину. Внаслідок цієї атаки загинув 54-річний чоловік і ще 21 людина постраждала. Двох шпиталізували у тяжкому стані, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Серед постраждалих – п’ятеро дітей. Це 9-річна дівчинка та хлопчики 7 та 4 років з однієї родини. В усіх гострий шок. Медична допомога також знадобилася 12-річному хлопчику, який отримав вибухові поранення. Наймолодшій постраждалій – 10 місяців. Внаслідок цієї атаки було пошкоджено багатоповерхівку та дві медустанови, горіли автомобілі, поінформував Терехов.

Евакуація під вогнем. На Харківщині поліцейські та волонтери організації «Троянда на руці» вивезли з небезпечної території Куп’янського району трьох жінок похилого віку

Ця рятувальна місія ледь не закінчилася трагедією. Просто під час вивезення людей російські військові атакували групу безпілотником. Дрон влучив по відкритій місцевості всього у 70 метрах від правоохоронців та волонтерів. На щастя, ніхто не постраждав. В облуправлінні Нацполіції вкотре закликають жителів прифронтових населених пунктів не ризикувати життям і вчасно виїжджати.

Олександр Тертишний залишив посаду начальника Борівської СВА

Указ президента про його звільнення з’явився ще 3 липня, а напередодні, 6 числа, посадовець офіційно попрощався з громадою. У своєму зверненні Тертишний подякував колегам, волонтерам, медикам та захисникам за спільну роботу, зазначивши, що разом вони пройшли важкий шлях від розвитку громади до окупації, визволення та постійних обстрілів. Начальник ХОВА Олег Синєгубов у коментарі “Суспільному” уточнив, що Тертишний пішов у відставку за власним бажанням через особисті питання і жодних претензій до його роботи немає. Ба більше, раніше посадовця неодноразово подавали на державні нагороди. Нового очільника ще не призначили. Наразі є один кандидат, який має пройти складну процедуру адміністративних та військових перевірок, після чого його кандидатуру відправлять на підпис президенту, поінформував Синєгубов.

Спека тимчасово відступає. Цього тижня у Харкові та області очікується відчутне похолодання

За даними синоптикині Наталки Діденко, в Україну йде холодний атмосферний фронт, який принесе із собою дощі. Опади подекуди можуть перерости у сильні зливи з градом та шквалами. Про такі небезпечні метеорологічні явища в регіоні вдень у середу, 8 липня, вже попередили у місцевому Гідрометцентрі. Похолодання утримуватиметься щонайменше до кінця тижня.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла таке:

Російський FPV-дрон убив жінку у Слатиному під Харковом

Порушення мовного закону: Харківщина – у лідерах за кількістю скарг

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "МГ “Об’єктив” нагадує головні новини Харкова та області 7 липня. ".