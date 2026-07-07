Вивозили під прицілом БпЛА: як евакуювали жінок на Харківщині (відео)

6 липня правоохоронці та волонтери організації «Троянда на руці» евакуювали трьох мешканок Куп’янського району.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, з небезпечної території вивезли двох мешканок віком 79 років та одну 83-річну жінку.

«Під час виконання евакуаційних заходів російські війська завдали удару безпілотним літальним апаратом. Влучання сталося на відкритій місцевості приблизно за 70 метрів від евакуаційної групи. Унаслідок атаки ніхто з евакуйованих громадян, поліцейських та волонтерів не постраждав», – розповіли у поліції.

Відео: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, на засіданні Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони евакуації з громад Куп’янського, Богодухівського та Харківського районів. “Це рішення ухвалено, щоб завчасно вивести наше цивільне населення і убезпечити його від можливих військових загроз”, – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. Перелік населених пунктів – читайте тут.