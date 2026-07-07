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У Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики

Суспільство 14:05   07.07.2026
Вікторія Яковенко
У Харкові та області буде небезпечно: про що попередили синоптики

Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 та 8 липня.

“В найближчу годину з утриманням до кінця доби 7 липня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий”, – пишуть у Гідрометеорологічному центрі Харківської та Луганської областей.

У середу, 8 липня, за даними метеорологів, вдень очікуються грози, місцями по області – град та шквал.

Нагадаємо, напередодні, 6 липня, буревій пройшов на території Дергачівської громади. Через пошкодження електромереж у частині населених пунктів тимчасово зникало світло, також були перебої з доступом до мережі інтернет, інформував начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2026 в 14:05;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 7 та 8 липня.".