Новини Харкова — головне 7 липня: як минула ніч, “приліт” по АЗС

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:52

Про “приліт” по АЗС вранці 7 липня повідомив міський голова Ігор Терехов

За його інформацією, ворог ударив по заправці в Шевченківському районі. На місці “прильоту” почалася пожежа – спалахнула колонка.

“Наразі – без постраждалих, пошкоджень у прилеглих будинках на дану хвилину не виявлено“, – уточнив Терехов.

07:10

Тричі за ніч оголошували тривогу на Харківщині

О 00:55 на Харківщині оголосили повітряну тривогу. У повітряних силах ЗСУ тим часом повідомили про швидкісну ціль, що рухалася на північ регіону. Після чого в області почали фіксувати БпЛА різних типів та FPV-дрони. Загроза обстрілу зберігалася до 03:10. Але вже о 03:37 тривогу відновили – цього разу на Харківщину росіяни випустили КАБи.

О 04:13 пролунав відбій, а о 04:47 регіон знову “почервонів” – окупанти почали запускати БпЛА. Загроза зберігалася до 06:05. Інформації про “прильоти” не було. Станом на 07:10 у Харкові та області – без нових загроз.