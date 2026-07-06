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Завтра у Холодногірському районі не буде газу – адреси

Суспільство 10:12   06.07.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Завтра у Холодногірському районі не буде газу – адреси

Завтра, 7 липня, фахівці проводитимуть деякі роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі. Через це деякі мешканці залишаться без блакитного палива, пишуть у Харківській міській філії “Газмережі”.

Таким чином, газу не буде у будинках за такими адресами:

  • вул. Сіриківська буд. 3, 5, 6, 7, 9-Б, 9

  • вул. Сотника Костюченка буд. 33, 35, 37, 37-А, 39, 41, 43, 45, 47

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами. Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання“, – додали газовики.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Липня 2026 в 10:12;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 7 липня, фахівці проводитимуть деякі роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі.".