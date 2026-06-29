Сьогодні 29 червня 2026: яке свято та день в історії

29 червня в Україні – День міста Полтава. У цей день 1613 року знаменитий театр “Глобус” у Лондоні загорівся під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII”. У 1659-му козаки Івана Виговського вщент розгромили московське військо в битві під Конотопом. У 1849-му народилася Олена Пчілка. У 1949-му в Південній Африці почала діяти політика апартеїду. У 1956-му голлівудська кіноакторка Мерілін Монро вийшла заміж за драматурга Артура Міллера. У 1995-му в Сеулі (Південна Корея) обвалився торговий центр “Sampoong”.

Свята та пам’ятні дати 29 червня

29 червня в Україні – День міста Полтава.

29 червня – Міжнародний день тропіків.

Також сьогодні: Міжнародний день бруду, Всесвітній день склеродермії, Міжнародний день промислового дизайну.

29 червня в історії

29 червня 1613 року в Лондоні під час вистави за п’єсою Вільяма Шекспіра “Генріх VIII” спалахнув театр “Глобус”. Докладніше.

29 червня 1659 року українські козацькі війська гетьмана Івана Виговського разом із кримськими татарами розгромили військо Москви під командуванням Олексія Трубецького. Докладніше.

29 червня 1849 року народилася Олена Пчілка (Ольга Косач) – українська письменниця та мати Лесі Українки.

29 червня 1949 року у Південно-Африканській Республіці набув чинності закон, який забороняв расово змішані шлюби. Саме його прийняття традиційно вважають початком дії в ПАР політики апартеїду – расової дискримінації та придушення, яка була офіційною в державі аж до 1990-х. Докладніше.

29 червня 1956 року голлівудська кіноакторка Мерилін Монро вийшла заміж за драматурга Артура Міллера. Біограф Монро Норман Мейлер пізніше назвав цей шлюб союзом “Великого американського тіла” та “Великого американського розуму”.

Скромна чотирихвилинна церемонія відбулася в будівлі суду округу Вестчестер у штаті Нью-Йорк. А 1 липня 1956 року провели вже релігійну єврейську церемонію (заради коханого Мерилін прийняла юдаїзм і займалася з сімейним рабином).

Цей союз багатьом сучасникам здавався несподіваним. Пару познайомив на початку 1950-х режисер Еліа Казан. Однак стосунки не одразу переросли у роман. Монро ще встигла швидко вискочити заміж за бейсболіста Джо Ді Маджо. Цей бурхливий шлюб протримався лише близько дев’яти місяців. Шлюб з актрисою став другим для Міллера. Вона ж йшла під вінець утретє.

“На звороті весільної фотографії Монро надряпала: “Надія, надія, надія”. Але, як і у випадку з її шлюбом з Ді Маджіо, напруга між ними почала проявлятися ще під час їхнього медового місяця в Лондоні. Монро виявила записки Міллера, в яких висловлювалися сумніви щодо їхнього шлюбу – емоційна рана, від якої вона ніколи повністю не оговтається. Прийняття таблеток Монро, дедалі більш непередбачувана поведінка та роман з французьким актором Івом Монтаном, а також емоційна ізоляція Міллера та його зв’язок з австрійською фотографкою Інге Морат, ще більше напружили шлюб”, — пише проєкт History.

Відносини дійшли до того, що час знімання фільму “Неприкаяні” вони навіть не розмовляли. Хоча сценарій цієї стрічки Міллер спеціально написав для дружини. Вони розлучилися 24 січня 1961-го – за тиждень до прем’єри цієї стрічки. А через півтора року, 5 серпня 1962-го, Монро знайшли мертвою в її бунгало в Лос-Анджелесі. Офіційною причиною смерті визнали гостре отруєння барбітуратами. Артур Міллер не був присутній на її похороні.

29 червня 1995 року в Сеулі, Південна Корея, обвалився торговий центр “Sampoong”. У результаті загинули 502 особи, ще майже тисяча отримали поранення. Докладніше.

Церковне свято 29 червня

29 червня вшановують пам’ять славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вночі чітко видно Чумацький шлях, то погода буде спекотною.

Якщо пішов дощ, то й перший тиждень липня буде дощовим.

Якщо на калині ягоди вже червоні, то осінь буде пізня.

Що не можна робити 29 червня

Не можна займатися важкою фізичною працею і домашніми справами.

Не можна брати та давати гроші в борг.

Не можна вінчатися.

Не слід купатися у водоймах.