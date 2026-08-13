Підозрюваного у розбещенні 12-річної дівчинки затримали на Харківщині

47-річний чоловік мешкав у тому ж багатоквартирному будинку, що й його жертва, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Розбещення сталося 8 серпня 2026 року в одному з сіл Ізюмського району. Внаслідок перенесених у дитинстві онкологічного захворювання й інсульту 12-річна дівчинка має певні особливості розвитку, тому вона перебувала під пильним наглядом дорослих.

Того дня дитина вийшла з квартири лише на п’ять хвилин. Біля під’їзду вона помітила сусіда. Той розповів, що робить у своєму помешканні ремонт, і запропонував його показати – чоловік заманив її до себе у квартиру та вчинив розпусні дії.

Злочин припинився завдяки пильності батька, який стривожився через тривалу відсутність доньки, почав їй телефонувати і шукати.

Правоохоронці затримали чоловіка, слідчі повідомили про підозру у розбещенні малолітньої особи.

Підозрюваного тримають під вартою без права внесення застави.