Подозреваемого в развращении 12-летней девочки поймали на Харьковщине

47-летний мужчина жил в том же многоквартирном доме, что и его жертва, сообщает Харьковская областная прокуратура.

Развращение произошло 8 августа 2026 года в одном из сел Изюмского района. В результате перенесенных в детстве онкологического заболевания и инсульта 12-летняя девочка имеет определенные особенности развития, поэтому находится под пристальным наблюдением взрослых.

В тот день ребенок вышел из квартиры всего на пять минут. У подъезда она заметила соседа. Тот рассказал, что делает в своей квартире ремонт и предложил его показать – мужчина заманил девочку и совершил развратные действия.

Преступление прекратилось благодаря бдительности отца, который встревожился из-за длительного отсутствия дочери, начал ей звонить по телефону и искать.

Правоохранители задержали мужчину, следователи сообщили ему о подозрении в развращении малолетнего лица.

Подозреваемый содержится под стражей без права внесения залога.