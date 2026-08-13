У предпринимателя на Харьковщине забрали водохранилище: какие нарушения нашли

Громаде в Харьковской области вернули более 110 га водного фонда. Правоохранители обращались в суд.

По данным Харьковской областной прокуратуры, речь идет об Уплатновском водохранилище площадью 111,3 га, которое предприниматель использовал для рыбохозяйственной деятельности.

«Прокуроры установили, что физическое лицо-предприниматель использовал водоем без оформленного права на него и земельный участок водного фонда под ним. В то же время, законодательство предусматривает, что водные объекты для рыбохозяйственных нужд могут предоставляться в пользование только в установленном порядке и на условиях аренды», — отметили правоохранители.

Поэтому они подали в суд иск с требованием обязать предпринимателя освободить водохранилище и земельный участок под ним и передать Близнюковскому поселковому совету.

Хозяйственный суд поддержал прокуроров. Однако предприниматель обжаловал решение, но апелляция не помогла.

Сейчас судебное решение исполнено, констатируют в прокуратуре.

Напомним, в Харьковской области прокуратура через суд вернула государству Африкановское водохранилище площадью более 130 га. По данным правоохранителей, долгое время оно безосновательно приносило прибыль предпринимателю.