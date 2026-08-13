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Готовы платить до 150 тысяч гривен: лучшие вакансии недели на Харьковщине

Общество 10:47   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Готовы платить до 150 тысяч гривен: лучшие вакансии недели на Харьковщине

По состоянию на 13 августа на Харьковщине актуальны 2585 вакансий. Об этом сообщили в областной службе занятости, пишут в ХОВА.

Лучшие вакансии недели с высокими зарплатами таковы:

1. Монтажник-верхолаз – 150 000 грн.
2. Директор финансовый – 60000 грн.
3. Специалист-юрисконсульт – 50000 грн.
4. Мастер по диагностике и отладке электронного оборудования автомобилей – 40 000 грн.
5. Менеджер по внешнеэкономической деятельности – 35000 грн.
6. Врач-трансфузиолог – 32 000 грн.
7. Арматурщик – 26 000 грн.
8. Кондитер – 25 000 грн.
9. Начальник производственной лаборатории – 24700 грн.
10. Техник-технолог по технологии питания – 20 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 10:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13 августа на Харьковщине актуальны 2585 вакансий. Об этом сообщили в областной службе занятости, пишут в ХОВА.".