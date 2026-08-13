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На юге ВСУ освободили 26 населенных пунктов, убиты почти 10 тысяч россиян

Украина 10:29   13.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
На юге ВСУ освободили 26 населенных пунктов, убиты почти 10 тысяч россиян

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности результатов операции по деоккупации населенных пунктов Украины. Тем временем изменения на карте показали аналитики проекта DeepState.

По данным Зеленского, украинские защитники освободили больше двух десятков населенных пунктов в трех областях Украины.

«С января по август этого года наши воины ДШВ и других привлеченных подразделений провели эффективную наступательную операцию на Александровском направлении. Благодаря активным действиям наших войск удалось существенно ударить по оккупационному контингенту. Российские потери составили не менее 9550 человек убитыми и еще более 6600 человек ранеными. Было и пополнение обменного фонда для Украины», – написал президент.

За это время СОУ освободили 745 квадратных километров. Таким образом, под контроль Украины вернулись 26 населенных пунктов – это села Днепровской, Донецкой и Запорожской областей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 13 августа 2026 в 10:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Владимир Зеленский рассказал подробности результатов операции по деоккупации населенных пунктов Украины.".