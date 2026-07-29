«Война продлится не один год» — депутат из Харькова объяснил отставку

29 июля очередной депутат 8-го созыва Харьковского горсовета досрочно сложил полномочия. В пресс-службе горсовета отметили, что заявление написал избранник от «Европейской Солидарности» Игорь Пушкарев. Решение поддержали на сессии его коллеги.

Пушкарев — ветеран АТО. Он возглавляет Координационный совет общественных организаций ветеранов АТО. И воюет с первого дня полномасштабного вторжения РФ.

«24 февраля 2022 года пошел добровольцем и встал на защиту Харькова в составе добровольческого подразделения «Фрайкор», — сказано на сайте мэрии.

Депутат принимал участие в штурме школы № 134 на ул. Шевченко, где в первые дни вторжения засела российская ДРГ, а также — в освобождении села Малая Рогань. С июля 2022 года – заместитель командира по боевой подготовке в добровольческом подразделении «Варта». С июня 2023-го служит в ВСУ (сейчас — в составе 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд»).

На своей странице в Facebook Игорь Пушкарев пояснил решение отказаться от депутатства.

«Потому что есть понимание, что война продлится не один год. К сожалению. Потому что одним жопом на двух стульях – это такое, не для меня. Ибо дело свое нужно делать честно. Потому что если понимаешь, что от твоих знаний, опыта, умения впихнуть невпихуемое может зависеть многое, то даже крохи времени на другую деятельность выделить не можешь. И не хочешь! Потому что я знаю, что мужчины должны защищать свою семью, страну. Потому что я не хочу превратиться в кнопку», — написал Пушкарев.